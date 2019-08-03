В Госдепартаменте США раскрыли детали новых антироссийских санкций

09:45

Госдепартамент США объявил об официальном введении санкций в отношении России "по делу Скрипалей". Второй пакет американских санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Второй пакет санкций США ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. "Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия", - цитирует документ ТАСС.

"Эти меры могут ограничить доступ России к миллиардам долларов [в рамках] двусторонней коммерческой деятельности с США", - указала дипломат.

Ортэгус пояснила, что в рамках вводимых рестрикций Соединенные Штаты будут "выступать против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд". Кроме того, пояснила представитель ведомства, "банкам США будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга" и "предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству".

Минторг также вводит ограничения на экспорт ряда товаров и технологий в Россию. Речь идет, указали в Госдепартаменте, о лицензиях на экспорт в РФ "химической и биологической продукции двойного назначения". Иными словами, в вопросе лицензий на поставку России такой продукции вашингтонская администрация "будет придерживаться "презумпции отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.

При этом власти США ввели ряд исключений в рамках второго пакета санкций, они касаются банковского сектора и торговли.

"Правительство Соединенных Штатов определило, что в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту", - отмечается в документе.

Так, в банковской сфере "ограничения на банковские кредиты будут отменены во всех аспектах", кроме указанных в рамках вводимых санкций запретов на нерублевые облигации и кредиты. "Исключения из требований экспортного лицензирования Министерства торговли США будут по-прежнему доступны для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками", - говорится в документе.

Госдепартамент также перечислил ряд статей экспорта, решение по которым будет приниматься "в индивидуальном порядке". В этот перечень входит продукция, которая связана с проведением космических полетов, необходима для обеспечения безопасности пассажирской авиации, предназначена для гражданских конечных потребителей, а также для находящихся на территории России филиалов иностранных компаний.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что для снятия санкций Москве следует "предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие". Кроме того, говорится в документе, России нужно заверить США в том, что "она не будет использовать химическое оружие в будущем", а также "позволит международным инспекторам проверить эти заверения". Последним пунктом условий для снятия ограничений Госдепартамент указал "выплату компенсаций жертвам нападения в Солсбери".