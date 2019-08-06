Как сделать срочный денежный перевод

13:12

Есть несколько щекотливых ситуаций, о которых говорить вслух не принято

Не примеряйте их на себя, не показывайте, что вы – мафия, даже если вас в этом уличили. Это не про вас, но так бывает.

- Взяли деньги в долг и тянете с возвратом. У кредитора кончается терпение, он звонит и требует отдать здесь и сейчас. И делает это убедительно.

- У некогда важного для вас человека подрастает ребенок, которому вы желаете добра и благополучия. Юридически у вас нет перед ним материальных обязательств, но морально они есть.

- Когда-то друг сделал для вас доброе дело. Он не просил ничего взамен, но в тот момент его помощь была бесценна. Сегодня он нуждается в финансовой поддержке. И онлайн перевод денег был бы для него очень кстати.

Резюмируем: обычно наши близкие соглашаются подождать, но иногда промедление смерти подобно. Вот тут-то и пригодится перевод с карты на карту через мобильное приложение от «Золотой Короны».

Почему именно так?

Мы рассматриваем ситуации, когда потребность в отправке возникла экстренно. Соответственно, и решение должно быть быстрым. Транзакция card2card в приложении «Денежные переводы» тем и отличается, что деньги зачисляются на карту моментально. Но и возврату не подлежат, так что поспешайте медленно.

Еще одна причина – доступность услуги. Скажем, вы в ночном клубе, время позднее, у вас с собой только смартфон да карточка, чтобы оплачивать напитки. И вдруг звонок, «нужны деньги, немедленно». Вы можете оформить трансферт и подтвердить его, буквально не сходя с танцпола. Или не сходя с дачной грядки. Или не покидая постель во время больничного. И так далее.

Еще один аргумент – цена предложения. Перевести деньги с карты на карту без комиссии не получится, если речь идет об операциях между карточками двух российских банков. Но заплатить придется немного: 1% от суммы отправки, минимум – 50 рублей. Можете потратить время на сравнение цен или поверьте на слово: это очень умеренный тариф.

Как это сделать?

Ответ на вопрос как перевести деньги с банковской карты в мобильном приложении займет времени больше, чем собственно процесс.

Начните оформлять новую транзакцию онлайн. В качестве способа получения выберите «на карту», направление – «Россия».

Укажите сумму отправки.

Напишите про получателя: его ФИО, номер карты, номер телефона. А теперь о себе.

Пожалуйста, проверьте все указанные сведения, каждую цифру, каждую букву. Убедитесь, что ошибок нет, и только после этого подтверждайте платеж – это делается с помощью одноразового пароля.

У вас информация о транзакции сохранится в истории операций. А отправителя оповестит банк-эмитент его карты о том, что на нее поступили средства.

Мы ежедневно получаем множество информации о всевозможных сервисах, многое упускаем из внимания. Чтобы этого не произошло и в этот раз, прямо сейчас установите приложение от «Золотой Короны». Оно будет очень кстати, если кто-то попросит вас сделать перевод денег немедленно.