Члены правления «Роснефти» во втором квартале получили 1,7 млрд рублей

13:20

Вознаграждения членам правления «Роснефти» за второй квартал составили 1,694 млрд руб., увеличившись в два с половиной раза по сравнению с первым кварталом 2019 г., говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом объем вознаграждения снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за апрель – июнь 2018 г. оно составило 1,697 млрд руб.

В отчёте компании, на который ссылается ТАСС, говорится, что на зарплату ушло 405 млн 500 тысяч рублей, на премии — 1 млрд 447 млн, на вознаграждение за участие в работе органа управления — почти 58 млн, на командировочные выплаты и иные виды вознаграждений — 449 млн рублей.

Сейчас в правление «Роснефти» входят 11 человек, в том числе председатель правления Игорь Сечин.

Получается, что на одного члена правления в первом полугодии пришлось в среднем почти 215 млн рублей.