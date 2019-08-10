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Члены правления «Роснефти» во втором квартале получили 1,7 млрд рублей

13:20 10.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Вознаграждения членам правления «Роснефти» за второй квартал составили 1,694 млрд руб., увеличившись в два с половиной раза по сравнению с первым кварталом 2019 г., говорится в ежеквартальном отчете компании. При этом объем вознаграждения снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за апрель – июнь 2018 г. оно составило 1,697 млрд руб.

В отчёте компании, на который ссылается ТАСС, говорится, что на зарплату ушло 405 млн 500 тысяч рублей, на премии — 1 млрд 447 млн, на вознаграждение за участие в работе органа управления — почти 58 млн, на командировочные выплаты и иные виды вознаграждений — 449 млн рублей.

Сейчас в правление «Роснефти» входят 11 человек, в том числе председатель правления Игорь Сечин.

Получается, что на одного члена правления в первом полугодии пришлось в среднем почти 215 млн рублей.

Темы: ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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10.08.2019, 14:00
Гость: Пенсионер

1,697 млрд.руб на 11 человек - это такое мизерное вознаграждение получили из-за того, что прозевали загрязнение нефти серой и получили всемирный скандал, что даже Беларусь и другие страны отказались от нашей нефти и потребовали компенсацию?! А виновных то нашли - то есть, стрелочников назначили? Жаль мне Сечина и других наших менеджеров, пострадали бедненькие - на 0,2% снизилось вознаграждение!
10.08.2019, 13:39
Гость: Александр из Берлина

Поэтому бензин и дорожает. Нужно же кормить членов правления «Роснефти», а Путин боится, что если этих оборванцев - нищих членов правления не кормить, то они разбегуться, а замену им не найти, т.к. они незаменими, неприкосаемы и неподсудны.
10.08.2019, 13:32
Гость: Пуйло

Страной не правит а жирует на ней.
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