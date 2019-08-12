Цена реформ Медведева: Россию превратили в страну дворников и вышибал

Для профессионального роста в стране нет ни условий, ни желания самих специалистов

Более половины россиян не могут реализовать себя на рынке труда — из-за плохого образования или отсутствия компетенций. Вкупе с замедлением производительности труда и сокращением рабочей силы и новых рабочих мест это ставит под угрозу развитие всей российской экономики.

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Лень или деградация? Спросите министра!

43% россиян работают не по специальности, полученной в среднем специальном или высшем учебном заведении. Такие выводы содержатся в очередном выпуске ежемесячного «Мониторинга экономической ситуации в России». Эксперты Института экономической политики (ИЭП) и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) провели в прошлом году опрос среди россиян в возрасте 24−65 лет, чтобы понять основные ресурсы их социального развития.

Выяснилось, что только 11% респондентов оценивают качество своего образования как «высокое», а 34% - как «выше среднего». Таким образом, как делает вывод соавтор исследования, доктор экономических наук Елена Авраамова, менее половины россиян могут считаться конкурентными на рынке труда, а значит — являться акторами социального развития.

Впрочем, качество образования — это лишь субъективная оценка своих респондентов. Но есть и объективная характеристика — это востребованность, то есть возможность эффективно использовать свои профессиональные навыки на рынке труда. Менее 57% россиян, судя по данным опроса, работают по специальности (либо по функционально приближающимся к ней профессиям).

По мнению Елена Авраамовой, невозможность по разным причинам использовать накопленный образовательный потенциал в работе объективно снижает стимулы к повышению качества образования. В свою очередь, образование низкого или среднего качества вынуждает граждан выбирать на рынке труда специальности, не требующие особых компетенций.

Собственно, приведенные в исследовании цифры, — это все, что необходимо знать о состоянии российской системы образования. Впрочем, чиновники и сами прекрасно осведомлены о плачевности ситуации: министр народного просвещения Ольга Васильева недавно посетовала, что большинство выпускников вузов не хотят работать по специальности (особенно это касается педагогической). Только вот что делать — этого Васильева не сообщила…

Может все же сама страна должна проявлять заинтересованность в специалистах, а не так, как зачастую происходит сейчас — ставка делается на легко управляемую серость? Вот настоящий результат всех реформ правительства Медведева, который яснее ясного показывает, что страна не собирается наращивать свой потенциал, экономику, а потому не нуждается в профессионалах ни в одной отрасли. Дипломированные специалисты вынуждены устраиваться дворниками или пополнять многочисленную армию вышибал.

Подпитывать экономику России все сложнее

— Последние годы в России, по данным исследований, замедляется производительность труда и сокращается численность рабочей силы. Вкупе с ухудшением качества образования весьма мрачная картина, не правда ли?

— Действительно, нам необходимо кардинально поднять производительность труда: за счет защиты инвестиций, важных структурных изменений в пользу экспортно-ориентированного несырьевого сектора и цифровой экономики (причем обязательно с выходом инновационной продукции и новых услуг именно вовне, в расчете не только на сжимающийся внутренний рынок).

И, конечно, внедряя в жизнь соответствующие современным реалиям, эффективные по результату и привлекающие молодых методы оптимизации рабочего времени. — Говорит руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций Евгений Удилов. - Например, больше удаленных форм работы, связей между сотрудниками через интернет-платформы и видеоконференции, снижающих для работника необходимость переездов из дома в офис и обратно, но повышающих возможность интенсивной отдачи и от каждого сотрудника, и от коллектива в целом.

При этом надо оставлять людям больше часов ежедневно для разработки креативных идей, полезных в итоге и для работодателя, и для общества. Наконец, и просто чтобы высвободить у человека время для досуга и личностного роста, чтобы он мог перевести дух и… на другой день быть также и более полезным, а не механическим работником.

— А каким образом, полагаете, можем преодолеть последствия сокращения рабочей силы в России?

— Проблема это давняя давно, в последние 15 лет она накапливается, и чисто экстенсивный приход пока не занятых на рынке труда граждан станет подпитывать экономику, естественно, все слабее.

Виной тому два фактора: демографическая яма девяностых (которую правительство, начиная с нулевых, старается компенсировать программами «материнского капитала», а теперь и повышением пособий на детей для неимущих), а также пройденный пик миграции в Россию из стран ближнего зарубежья. Старшее поколение, кто и хотел, и мог, давно осели у нас, а молодое мало что связывает с Россией культурно или в плане языка. В плане перспектив же молодые склонны к выбору Европы в качестве места и учебы, и возможной работы.

Исходя из этого, думаю, необходимы не только более современные программы для колледжей и вузов и специальные программы привлечения студентов в странах бывшего СССР, но и работа по созданию комфортной городской среды, качества досуга и в целом внешней ухоженности и комфорта жизни в наших городах. Только тогда сработают, как дополнительные козыри — сравнительно низкая цена такого обучения и проживания у нас в сочетании с легкостью последующего трудоустройства.

Важна и реальная законодательная защита как от увольнений, так и от снижения зарплат для опытных граждан предпенсионного возраста. Тогда и только тогда может пойти немного в плюс экономике эффект от непопулярного повышения возраста выхода на пенсию.

— Вы согласны с другими экспертами, что сокращение рабочей силы в России создает угрозу экономическому росту?

— Процветают многие страны, где проживает живет всего лишь несколько миллионов граждан. Поэтому намного важнее, нежели сохранить численность экономически активного населения, кардинально поднять производительность труда. О том, как это сделать, мы уже говорили.

Очень важен и поощрительный, фактически тепличный климат для любых форм нового бизнеса, как в оффлайне так и в интернет-среде. Зеленая улица стартапам с освобождением их полностью от налогов, включая и бремя социальных отчислений, до выхода на какую-либо прибыль, льготы для семейного бизнеса.

Причем необходимо сохранить и сейчас, и через 10 лет, абсолютный минимум налогообложения и формальностей для самозанятых, расширяя для людей возможности тем самым сделать себя самостоятельно более инициативными, а значит и состоявшимися материально. Это и есть ресурс социального развития, о котором идет речь в исследовании РАНХиГС.