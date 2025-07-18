В Госдуме заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу из России
WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, мессенджер, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.
«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», — приводит слова Горелкина РБК. Он добавил, что претендентом на долю WhatsApp станет национальный мессенджер [MAX].
Депутат также отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».
«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — сказал Горелкин.
По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает первое место в России среди всех интернет-сервисов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
своего не создано ничего путного,эти потуги формируют ненависть в народе поболее инагентов.Так может некие депутаты и есть ,по сути своей вражья сила?
Алех ты не прав, если из миллионов пользователей ноль целых хрен десятых плохих парней, пусть органы их и ловят, основная масса нормальные люди и (в моём случае) я общаюсь с мамой и сестрой, конечно остаётся телеграмм, но такими темпами и его могут заблокировать, а регестрироваться через госуслуги для меня не вариант, сейчас без российского номера телефона и СНИЛСа это бесполезно.
Что проще голубинНой
почты!
Поймал на улице голубя,
сказал КУДА, КОМУ и всё.
И потому его следует искусственно грохнуть?
Это особо извращенный садизм или просто лютая ненависть к населению России?
"По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет"
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Коммуникация сегодня - это необходимость. Ну предположим, уйдет WhatsApp из РФ. Есть в РФ СВОЙ мессенджер способный заменить WhatsApp?
Хотя можно и без мессенджеров. Можно и без автомобилей, вредят климату. Переходить на гужевой транспорт. Не вредит климату. Ну и т.д.
В Бенгальском Заливе есть Андаманские острова. Там проживает племя, которое не имеет и не хочет иметь никаких контактов с внешним миром.
По своему уровню развития, племя находится где-то в докаменном веке. Не знает даже огня. Но ничего живут. Так зачем там всякие мессенджеры, интернет да и телефон тоже. Голубинная почта - снова же не вредит климату.