В Госдуме заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу из России

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, мессенджер, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.

«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», — приводит слова Горелкина РБК. Он добавил, что претендентом на долю WhatsApp станет национальный мессенджер [MAX].

Депутат также отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — сказал Горелкин.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает первое место в России среди всех интернет-сервисов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.07.2025, 20:12
    Гость: к слову

    своего не создано ничего путного,эти потуги формируют ненависть в народе поболее инагентов.Так может некие депутаты и есть ,по сути своей вражья сила?

  2. 18.07.2025, 19:25
    Гость: Васечкин

    Алех ты не прав, если из миллионов пользователей ноль целых хрен десятых плохих парней, пусть органы их и ловят, основная масса нормальные люди и (в моём случае) я общаюсь с мамой и сестрой, конечно остаётся телеграмм, но такими темпами и его могут заблокировать, а регестрироваться через госуслуги для меня не вариант, сейчас без российского номера телефона и СНИЛСа это бесполезно.

  3. 18.07.2025, 19:13
    Гость: Гы-гы-действительно,

    Что проще голубинНой
    почты!
    Поймал на улице голубя,
    сказал КУДА, КОМУ и всё.

  4. 18.07.2025, 17:46
    Гость: WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан

    И потому его следует искусственно грохнуть?
    Это особо извращенный садизм или просто лютая ненависть к населению России?

  5. 18.07.2025, 17:31
    Гость: rick

    "По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет"
    ---
    Коммуникация сегодня - это необходимость. Ну предположим, уйдет WhatsApp из РФ. Есть в РФ СВОЙ мессенджер способный заменить WhatsApp?
    Хотя можно и без мессенджеров. Можно и без автомобилей, вредят климату. Переходить на гужевой транспорт. Не вредит климату. Ну и т.д.
    В Бенгальском Заливе есть Андаманские острова. Там проживает племя, которое не имеет и не хочет иметь никаких контактов с внешним миром.
    По своему уровню развития, племя находится где-то в докаменном веке. Не знает даже огня. Но ничего живут. Так зачем там всякие мессенджеры, интернет да и телефон тоже. Голубинная почта - снова же не вредит климату.

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