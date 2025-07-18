В Госдуме заявили, что WhatsApp пора готовиться к уходу из России

14:54 18.07.2025

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, мессенджер, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.

«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», — приводит слова Горелкина РБК. Он добавил, что претендентом на долю WhatsApp станет национальный мессенджер [MAX].

Депутат также отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — сказал Горелкин.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает первое место в России среди всех интернет-сервисов.