Западные санкции не были единственной причиной экономического кризиса в РФ

11:04

Рецессия была неизбежным сценарием для российской экономики после 2014 года, западные санкции повлияли на это, но не были главным катализатором спада. К такому выводу пришли эксперты Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов в своей статье «Стоит ли беспокоиться? Экономический эффект финансовых санкций на российскую экономику», подготовленной для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

Западные финансовые санкции определенно повлияли на экономику России, но не были единственной движущей силой кризиса, отмечают авторы статьи. Замедление экономики началось примерно за год до введения санкций. Спад экономического роста продолжился в 2014 году, когда годовой рост ВВП составил 0,7% (при 3,7% в 2012-м и 1,8% в 2013 году), пишет РБК.

Замедление экономики в тот период объясняется главным образом структурными проблемами — негативными демографическими трендами, избыточным регулированием, слабой деловой средой.

Санкции ограничили доступ российских компаний к внешним займам, в результате чего в 2014–2015 годах объем корпоративного внешнего долга сократился на 25%.

Одновременно резко упали цены на нефть. Это сильно отразилось на российской экономике, учитывая, что продажа нефти и газа составляет 70% российского экспорта товаров, отметили экономисты.

По мнению авторов, эффект от финансовых санкций был относительно скромным, но все же существенным для большинства экономических показателей. Они рассчитали, что рост ВВП из-за санкций оказался на 0,43 п.п. меньше фактического в 2014 году и на 0,74 п.п. в 2015 году. Это означает, что в 2014–2015 годах экономика России фактически сократилась на 1,62%, а если бы санкций не было, сокращение составило бы 0,45%, то есть за два кризисных года санкций «отняли» у роста ВВП 1,17 п.п.

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.