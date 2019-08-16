Минимальные декретные в 2019 году

12:23

Законами Российской Федерации установлены максимальные и минимальные размеры пособия, которое положено беременным женщинам

Давайте подробнее рассмотрим, на какие минимальные выплаты можно рассчитывать в этом году.

Декретные за 2019 год. Минимальная сумма выплат

Сумма декретных зависит от ряда факторов. Основным является средний дневной заработок будущей мамы. Однако, стоит знать, что если средний заработок будущего родителя меньше, чем МРОТ, то сумма заработка будет равна 24 МРОТ.

Именно такие декретные, которые рассчитывали из МРОТ можно считать минимальными. Меньше этой суммы будущая мамочка не получит.

Важно знать о том, что берется то значение МРОТ, которое было установлено на дату ухода женщины в декретный отпуск.

Минимальная сумма пособия в 2019 году.

Для того, чтобы определить минимальный размер пособия, то вам нужно знать, сколько составлял МРОТ на момент ее ухода в декрет. Например, с 2019 года, по данным портала https://delatdelo.com МРОТ составлял 11280 рублей.

То есть, если женщина ушла в декрет после 01.01.2019, то ее минимальный заработок будет равен 11280x24/730 = 370,84...

Таким способом, минимальная сумма пособия, на которую может рассчитывать будущая мамочка - это 51918.90 рублей, при сроке 140 дней.

На сегодняшний день по закону Российской Федерации предусмотрены следующие сроки отпуска, выданного в связи с беременностью женщины:

Если роды прошли без осложнений, то срок составит 140 дней;

Осложненные роды, а беременность одноплодной - 156 дней;

Осложненные роды, а беременность многоплодной - 194 дня;

Поэтому стоит понимать, что во время разного отпуска после родов, сумма декретных выплат будет разная.

В случае, если срок 140 дней - 51918,90 рублей (370,84..х140);

В случае, если срок 194 дня - 71944,76 рублей (370,84..х194);

В случае, если срок 156 дней - 57852,49 рублей (370,84..х156);

Помните о том, что если беременная женщина трудится на частичной занятости, то есть, проводит на работе неполный день, то пособие будет меньше, чем рассчитанное.

К тому же, согласно закону №255 ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, если женщина, которая уходит в декретный отпуск, отработала меньше, чем 6 месяцев, то пособие не будет превышать МРОТ за полный месяц.

Источник: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/minimalnye-dekretnye.html