Что делать если банк навязывает кредитную карту?

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Клиенты ВТБ, Альфа-Банка, Сбербанка и других российских финучреждений стали все чаще жаловаться на навязывание с их стороны кредитных карт

Делается это разными способами — почтовыми рассылками, звонками операторов, курьерской доставкой, в офисе при оформлении других финансовых продуктов. Некоторым пользователям приходят текстовые сообщения с информацией об одобренном кредитном лимите по карточке.

Чем может обернуться получение карты «не глядя»

Если человек пошел на поводу у банка и оформил с ним соглашение на получение кредитки у него могут возникнуть неприятности, даже с учетом того, что он не пользовался «пластиком». Они связаны со снятием средств за обслуживание сразу после активации. Подобный случай произошел с одним из клиентов Альфа-Банка, у которого с зарплатного счета сняли 4500 рублей за обслуживание Платиновой кредитки.

В случае использования заемных средств будут начислены проценты (при невозврате в течение грейс-периода), которые необходимо выплачивать вместе с основным долгом. При этом ставки по карточному кредитованию значительно выше, чем у обычных потребительских займов. Иногда в качестве «допа» к кредитке идет страхование, что тоже не способствует экономии семейного бюджета.

Как реагировать если поступило предложение от банка

Если банк навязывает кредитную карту, в первую очередь нужно твердо оценить потребность в таком продукте. Нет сомнений, что деньги нужны всегда и лишними они не будут. Кредитка удобна, чтобы дотянуть до зарплаты при отсутствии денег или добавить средств для долгожданной покупки. Однако, не замечая, человек нередко втягивается в процесс расходов и попадает в кредитный капкан.

Если необходимость получить кредитку все же есть не нужно соглашаться на предложение, поступившее первым. Рынок таких карт очень конкурентен и наверняка есть более интересные и выгодные продукты. Изучите условия разных банков и подберите кредитную карту по паспорту, которая действительно вам выгодна. Для сравнения используйте следующие критерии:

• размер кредитного лимита;

• наличие и продолжительность беспроцентного периода;

• величина минимального платежа;

• процентная ставка;

• полезные опции (кэшбэк, доход на остаток, бонусная программа и другие);

• затраты на обслуживание － особое внимание условиям, выполнение которых гарантирует пользование без оплаты или по минимальной стоимости.

Как отказаться от навязчивого предложения

Психологи доказали, что большинству людей проще сказать трижды «да», чем один раз «нет». Особенно сложно дать отрицательный ответ в ситуации, когда в отношении тебя используют методы социальной инженерии.

В случаях с навязыванием кредиток нужно уметь говорить твердое «нет». Текстовое сообщение с предложением кредитной карты ни к чему не обязывает, поэтому на него можно просто не реагировать. Если рассылки становятся навязчивыми обратитесь в службу поддержки банка с требованием прекратить отправлять назойливые СМС. В случае доставки курьером следует отказаться брать «пластик» и подписывать предложенные бумаги.

Даже если карта уже получена, например, вместе с потребкредитом существуют пути назад. В соответствии со ст. 11 №353-ФЗ заемщик имеет право на отказ и досрочный возврат потребительского займа. Для возврата карточки нужно написать заявление с отказом от услуги. Самостоятельно утилизировать карту не стоит, так как она является собственностью финучреждения. Кроме того, такие действия не приведут к закрытию картсчета, поэтому различные комиссии могут продолжить начисляться.

При получении кредитки по почте без предварительного заказа со стороны клиента нужно подойти в отделение банка для возврата. Крайне не рекомендуется выполнять самостоятельно активацию, так как эта процедура трактуется российским законодательством как заключение договора с банком-эмитентом.