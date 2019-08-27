Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

15:33

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева.

По словам Моисеева, новая система не будет называться «Индивидуальным пенсионным капиталом» (ИПК), как планировалось ранее.

При этом отмечается, что сама модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК, но в ее основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Согласно концепции Минфина и ЦБ, накопления должны стать собственностью граждан, а выплаты в негосударственные пенсионные фонды должны делать сами граждане, либо работодатели. В основу могли бы лечь средства, которые поступили в рамках предыдущей модели как отчисления на накопительную часть.