]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

15:33 27.08.2019
Министерство финансов РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева.

По словам Моисеева, новая система не будет называться «Индивидуальным пенсионным капиталом» (ИПК), как планировалось ранее.

При этом отмечается, что сама модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК, но в ее основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Согласно концепции Минфина и ЦБ, накопления должны стать собственностью граждан, а выплаты в негосударственные пенсионные фонды должны делать сами граждане, либо работодатели. В основу могли бы лечь средства, которые поступили в рамках предыдущей модели как отчисления на накопительную часть.

Темы: Пенсионная реформа в России, Министерство финансов РФ, Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.08.2019, 22:33
Гость: Два Q

Похоже, в любом случае, новый Минц уже созрел
27.08.2019, 21:43
Гость: А вообще говоря

Не знаю почему, но сегодня обратил внимание на такой момент. Где бы я не был - в транспорте ли, в магазине ли, или даже просто на улице или во дворе своей многоэтажки - повсюду вижу людей, мягко говоря, очень пожилого возраста. А конкретно пенсионеров.
Да, молодежь или детвора попадаются, средних лет люди тоже, если этот день выходной, но все равно не слишком их много относительно стариков, как было во времена начала 60-х, когда я сам был мелким пацаном. В те годы вокруг меня старики не так часто попадались. Дворы просто гудели от малышни, а наши родители были крепкими молодыми людьми. В той куче народа дедушки и бабушки как-то совсем не бросались в глаза, да и были они не у каждого - как я теперь понимаю, кто на войне погиб, а кто в войну же от тяжелой жизни умер.
А сейчас, в современные годы, куда не кинь взор, всюду старики. Если особенно днем посмотреть, например на пассажиров городского автобуса, так их почти 100% пенсионеры. Потому что заходит контролер и у всех оказываются социальные карточки.
Это я к тому, что социальная структура общества здорово изменилась. Так что неудивительно, что пенсионная система трещит по швам - едоков много, а кормильцев мало.
27.08.2019, 21:40
Гость: *

"Хороший работодатель без пенсии не оставит!"(с)ПФР, на вторую часть ролика, "Без пенсии оставит правительство!", видимо, средств у ПФР не хватило...
Все комментарии (14)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.