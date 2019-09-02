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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

06:56 2.09.2019
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Если предложение будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, сообщает РБК.

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений. 

ПФР рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе—июне составил 14135 руб. (5% от этой суммы — 700 руб.).

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. (20% от этой суммы — 1770 руб.).

В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450–500 тыс. руб., а такие суммы имеют единицы. В 2014 году произошла заморозка накопительных пенсий, и они прирастают преимущественно за счет инвестиционного дохода. Средний счет застрахованного лица в НПФ сейчас составляет 73 тыс. руб., что соответствует выплатам менее 300 руб. в месяц. Без заморозки средний счет сегодня не превышал бы 200 тыс. руб., что примерно вдвое меньше, чем необходимо для назначения накопительной пенсии по предложенной схеме.

Темы: Пенсионная реформа в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 13:36
Гость: Гость

Оно не добровольное. Иначе зачем потребовалась бы росгвардия численностью в 350 тыс. рыл?
02.09.2019, 11:30
Гость: Carlos

Так вся пенсионная система России и создавалась для этого.
02.09.2019, 10:20
Гость: Угомонились бы пенсионные реформаторы.

Видать опять оттяпать у стариков кусочек захотелось на непредвиденные их нужды.
Тут бумагомаратели пишут, что к такому-то году пенсии вырастут настолько-то, но не пишут о росте цен на всё к тому времени, которые все эти добавки превратят в пыль.
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