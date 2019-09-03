Бюджетники в ловушке

20:49

Так сложилось, что главврачи больниц и директора стали уже с начала 2010-х назначать себе зарплаты в 140 тысяч рублей в месяц, а своим врачам и учителям – оклад в 19 тысяч рублей

Ситуация с бедственным положением медицинских работников на Урале получила столь широкий резонанс, что о ней узнали даже в администрации президента. Напомню вкратце, о чем речь.

Фото с сайта sovross.ru

В начале августа сразу 8 врачей уволились из Демидовской больницы Нижнего Тагила. Их подтолкнуло к этому отчаяние: долго они обивали пороги всех инстанций и доказывали, что работать так больше не могут. Зарплата – грошовая (ставка – 19 тысяч; с доплатами за вредность и «уральскими» выходит 25 тысяч). Чтоб выживать, приходится брать многочисленные дежурства (за них приплачивают 3–5 тысяч рублей за каждое).

В итоге по несколько суток без сна и отдыха (ведь после суток или двух приходится еще и выполнять основную работу!), и все равно денег не хватает (получается около 40 тысяч, если супруг или супруга не работает или семья платит ипотеку, то это просто нищета!). Но ни главрачи, ни чиновники проблему решать не желали. У них на все был один ответ: «Не нравится – увольняйся, найдем другого!»

Они и уволились. Только все и сразу! Вслед за ними 22 августа из другой больницы Нижнего Тагила также уволились сразу 6 хирургов. В итоге в городе осталось только одно место, где могут оказать хирургическую помощь – ЦГБ №1. Но и там хирурги заявили, что готовы подать заявления об увольнении (уральская газета «Вечерние ведомости», 26.08.2019).

И тогда главврачи с чиновниками схватились за головы. Оказалось, не так много желающих работать с утра до утра, занимаясь трудом высшей квалификации, постоянно рискуя (и потому, что на кону жизнь человека, и потому, что есть уголовная ответственность за врачебную ошибку). И получать за это по 25 тысяч рублей в месяц, что примерно равно 377 долларам США!

Молодые выпускники медицинских вузов не хотят работать за такие гроши и уезжают либо в большие города, где можно как-то прожить, подрабатывая в коммерческих клиниках и центрах, либо даже за рубеж, где пока врачей, подготовленных преподавателями некогда советских медвузов, ценят. Например, такой врач, переехавший в Германию, в среднем получает около 5200 евро в месяц (около 600 000 рублей).

Короче, очередь из желающих занять должность хирурга возле нижнетагильских больниц не выстроилась. Общественность забеспокоилась: еще немного, и жители города просто останутся без хирургии. Стали писать «наверх», оттуда приехала комиссия, потом еще одна, потом до просьб снизошел губернатор.

28 августа «сам Песков» заявил (теперь часто с прологом: «мы в Кремле»), что правительство обратило внимание на ситуацию в Нижнем Тагиле. Еще бы не обратить – «на носу» единый день голосования, нужно же хоть на словах посочувствовать простым труженикам!

Кстати, комиссии заявили, что виноваты в такой ситуации прежде всего главврачи больниц (их даже отстранили от должностей!), так как они создали, как теперь выражаются, «непрозрачные схемы» материального стимулирования медперсонала. Что скрывает этот эвфемизм, разъяснила уральская электронная газета «Вечерние ведомости», которая опубликовала суммы зарплат главврачей всех больниц Нижнего Тагила:

* врачебно-физкультурный диспансер – 79,8 тыс. руб.

* городская поликлиника №3 – 98,8 тыс. руб.

* филиал Свердловского областного кожно-венерологического диспансера – 99,6 тыс. руб.

* филиал Свердловского областного онкологического диспансера – 109,5 тыс. руб.

* психиатрическая больница №7 – 118,3 тыс. руб.

* городская станция скорой помощи – 118,9 тыс. руб.

* детская городская больница – 121,7 тыс. руб.

* стоматологическая поликлиника №3 – 124,3 тыс. руб.

* противотуберкулезный диспансер №3 – 124,9 тыс. руб.

* городская поликлиника №4 – 129,2 тыс. руб.

* городская инфекционная больница – 131 тыс. руб.

* городская больница №4 – 131,7 тыс. руб.

* Демидовская городская больница – 140 тыс. руб.

* городская больница №1 – 142,6 тыс. руб.

Итак, в той Демидовской больнице, с которой все началось – откуда в начале августа уволились первые 8 хирургов, – главврач получает 142 тысячи рублей в месяц! При ставке хирурга 19 тысяч!

А это ведь только зарплата главврача! А есть еще его заместители, начальники рангом пониже… Деньги, которые выделяются медикам, толстым слоем падают на верхушку – руководство медучреждений, и тонким слоем размазываются по тем, кто реально занимается оказанием медицинской помощи – рядовым врачам и младшему медперсоналу.

И так дело обстоит и в других бюджетных учреждениях – вузах, школах. При вызывающе высоких зарплатах ректоров вузов, директоров школ – мизерная зарплата преподавателей и учителей. Зарплата ректора вуза в провинции может доходить до 600 тысяч рублей в месяц, рядовой доцент в его вузе получает 20–30 тысяч.

Почему дело обстоит так?

В советские времена оплата работников, получающих зарплату из бюджета, производилась в соответствии с тарифной сеткой. Это позволяло сделать так, чтобы оплата труда зависела от квалификации и выслуги лет, и кроме того, гарантировало твердые фиксированные нижнюю и высшую границы зарплаты.

Скажем, если уборщица в учреждении имела 1-й разряд, то она не могла получать за свою работу ниже 80 рублей, а если директор этого учреждения имел 17-й разряд, то его оклад не мог превышать, скажем, 300 рублей. Разумеется, для начальства существовала возможность улучшить свое благосостояние (были премии, надбавки), но существенной роли они не играли. Чтобы значительно увеличить свой доход, нужны были всякие ухищрения, что было чревато.

В 90-е годы была введена более удобная Единая тарифная сетка, которая, если говорить прямо, позволила выжить работникам бюджетной сферы в условиях тяжелейшего экономического кризиса 90-х. Потому что если бы тогда была такая же ситуация, как сейчас: основная часть фонда заработной платы распределялась бы среди начальства, а простым работникам – крохи, то люди просто начали бы умирать от голода… ЕТС позволяла иметь пусть небольшой, но твердый заработок и, как говорится, уверенность в завтрашнем дне, потому что если у тебя есть разряд, присвоенный аттестационной комиссией, ты не можешь по воле начальника получать со следующего года в три раза меньше, чем сегодня.

В 2008 году правительство, которое тогда возглавлял В.В. Путин, уступивший на время кресло президента своему петербургскому знакомцу, отменило ЕТС. Ввело так называемую Новую систему оплаты труда (НСОТ). Суть ее была в том, что работникам бюджетной сферы теперь платили твердый оклад (прозванный в народе «минималка», потому что меньше этой суммы платить нельзя), а уже к нему добавлялись компенсации и материальная стимуляция.

В каждом учреждении создавался для этого фонд материальной стимуляции. Распределение «стимулирующих», равно как и утверждение окладов, было возложено на руководство предприятий и учреждений (по поводу окладов предполагались, правда, инструкции сверху, но носящие рекомендательный характер).

Премьер Путин уверял тогда общественность, что это позволит лучшим работникам платить достойные зарплаты (ЕТС якобы мешала это делать, потому что разряд задавал «потолок»). Общественность забеспокоилась: не получится ли так, что руководители учреждений (главврачи, директора школ, ректоры вузов) «лучшими работниками» назначат себя и своих родственников и друзей?

В 2008 году Путина во время передачи «Разговор с Владимиром Путиным» даже прямо спросили: не приведет ли новая система оплаты труда к тому, что начальники будут начислять себе и своим любимчикам огромные зарплаты за счет подчиненных? И Путин твердо ответил: «Что касается зависимости работников от произвола руководителей. Зависимость такая есть, но произвола, на мой взгляд, не будет, потому что это взаимозависимость».

В реальности все получилось с точностью до наоборот. Поначалу руководители бюджетных организаций, конечно, колебались и стеснялись. Многие бюджетники помнят времена, когда их ректоры или директора стремились делить «стимулирующие» на весь коллектив, заботиться о тех, кто в тяжелом положении.

Но потом отрицательный отбор привел к тому, что в основном среди руководителей остались рвачи, которые относятся к своим подчиненным, как жестокий помещик к крепостным крестьянам. Во-первых, хороших и жалостливых людей всегда меньше, чем плохих и равнодушных. И во-вторых, начальник зависит от вышестоящих начальников, которых зачастую тоже «подкармливают», – а из каких средств, если всё тратить на бедных подчиненных?

А как же быть с зависимостью зарплаты руководителя от зарплаты персонала, на которую упирал Путин в 2008 году, когда его спрашивали об опасностях НСОТ? С 2008 по 2016 год действительно действовало такое требование (Положение Правительства РФ №583). Согласно ему, соотношение зарплат руководителя и персонала не могло превышать 8 (между прочим, в Европе руководитель может получать лишь на 30% больше, чем работник). Но распространялось оно только на федеральные бюджетные, казенные учреждения, а во всех остальных руководитель мог устанавливать себе любую зарплату. И даже в федеральных учреждениях была ограничена только зарплата руководителя, а, скажем, у его заместителей она могла быть любой.

Но в 2016 году был принят Федеральный закон №347-ФЗ. Согласно ему, во всех бюджетных организациях предельные цифры соотношений зарплат руководителей и персонала устанавливались главами органов власти (в случае федеральных учреждений – президентом РФ, в случае региональных – главой субъекта, в случае городских – главой муниципалитета).

Тут-то, как говорится, и «собака зарыта». Понятно, что если главврач региональной больницы по просьбе губернатора сорганизует своих сотрудников, чтоб и они, и больные проголосовали за «ЕдРо», то губернатор уж не откажет тому в просьбе установить максимальное соотношение… И кстати, среди перечисленных нижнетагильских больниц есть, конечно, и больницы регионального подчинения. Это значит, что размеры зарплат их главврачей утверждал губернатор. И когда губернатор теперь приезжает туда и под камеры стучит кулаком и грозит, что разберется с хапугами – не верьте ему…

В общем так сложилось, что главврачи больниц и директора стали уже с начала 2010-х назначать себе зарплаты в 140 тысяч рублей в месяц, а своим врачам и учителям – оклад в 19 тысяч рублей. Аппетит приходит во время еды. Вскоре главврачи и директора стали сокращать врачей и учителей, а работу возлагать на оставшихся. Оставшиеся, паша на две ставки, кое-как смогут свести концы с концами, а сэкономленные деньги можно пустить на стимулирование себя любимого. К тому же, если врач и учитель работает на 2, а то и 2,5 ставки, можно по этой его суммарной зарплате отчитаться и еще получить благодарность от губернатора (так и появляются на столе губернатора бумажки, где написано, что учитель получает 45–50 тысяч, но не указано, что это 2–2,5 ставки, надбавка за классное руководство, за кружок и т.д. и т.п.).

А благодарность от губернатора – это вновь разрешение на максимальное соотношение… Да и завышенная средняя зарплата по школе или больнице означает резкий рост зарплаты руководителя. Скажем, представил главврач губернатору сведения, что зарплата врачей в его больнице приблизительно совпадает со средней по региону, которая составляет 65 тысяч рублей. Значит, он может рассчитывать на сумму, в 8 раз превышающую представленную. То есть его собственная зарплата будет теперь равна 520 тысяч рублей. А если главврач не обеспечил победу «ЕдРа», то губернатор ведь может и поставить соотношение 1:1, то есть приравнять его зарплату к зарплате персонала….

К 2019 году ситуация достигла катастрофического состояния… И вот через 11 лет, в августе 2019-го, на совещании, посвященном состоянию российской медицины, теперь уже президент Путин высказывает сомнения в справедливости начисления зарплат рядовым медикам… А вице-премьер Голикова, подхватив мысль шефа, тут же заявляет, что не очень хорошо, «когда заработок зависит от глав медучреждений, которые перераспределяют средства не в пользу тех, кто реально работает».

Разумеется, президент ни словом не вспомнил ни о том, что он сам, введя НСОТ в 2008 году, создал условия для таких злоупотреблений, ни о том, что это он заверял народ, что такого не будет. Впрочем, ему не впервой! Однажды он уже обещал, что пенсионный возраст не поднимут, пока он у власти, а потом тоже забыл про свое обещание…

Что ж, наших горе-реформаторов можно поздравить с провалом еще одной реформы. Хотя, возможно, все не так просто… Может быть, это и требовалось... Посудите сами.

Представим себе, что в 2008 году Путин оставил бы Единую тарифную сетку. Какой была бы тогда зарплата нижнетагильских хирургов и вообще бюджетников сейчас, в 2019-м? Это легко подсчитать.

Врачи и педагоги по Единой тарифной сетке имели 14-й разряд и выше. К примеру, доцент вуза имел 14-й разряд, такой же разряд имел хирург 1-й квалификационной категории.

14-й разряд предполагал оклад, равный произведению МРОТ и квалификационного коэффициента, который в случае 14-го разряда был равен 2,8 (в случае 15-го – 3, 16-го – 3,3, а 17-го – 3,5). Сейчас МРОТ в России в среднем равен 11 тысяч 280 рублей. Умножаем на 2,8 и получаем 31 584 рубля (тридцать одну тысячу пятьсот восемьдесят четыре рубля).

Итак, нижнетагильские хирурги, если бы сейчас продолжала действовать Единая тарифная сетка, имели бы оклад не 19 тысяч рублей, а минимум 31 584 рубля. Прибавить к ним еще разные надбавки – «уральские», «за вредность», «за выслугу лет», да еще и парочку, которые сейчас отменили, – вот и выйдут те искомые 40–50 тысяч. Но это безо всяких изнуряющих дежурств. А если с дежурствами, то вышли бы все 55–60 тысяч рублей в месяц. А ведь есть еще хирурги высшей категории, а у них был 15-й разряд, а в вузах есть профессора, которые имели 17-й разряд…

Теперь понятно, зачем правительство в 2008 году ввело Новую систему оплаты труда. В согласии с ней люди стали работать больше, а получать меньше. Что, думаю, нашему правительству и нужно было. Либеральные умники из экономического блока подсчитали, что на дворе стабилизация, цены на нефть – высокие, народ и так Путина любит, можно и сэкономить…

К тому же люди, которые получают достойную зарплату, строптивые и несговорчивые. Станут голосовать за кого попало, а не за кого надо. А вот врачи и учителя, которые работают на износ, чтоб сводить концы с концами, и зависят от своих директоров и главврачей – это то, что надо. Они и сами «правильно» проголосуют, и соответствующую работу избирательных комиссий обеспечат…

Наконец, это ведь везде такая ситуация. В этом суть современного российского режима. Сверху распределяют должности в прибыльных госкорпорациях между своими. Ниже, на каждой ступени иерархии, – такие же министры, губернаторы, мэры, главврачи, директора школ и заводов со своими друзьями и знакомыми. Как говорил Герцен, на лбу каждого городового виден след от елея, которым помазали его царя…

До поры до времени все это работало. Но наступил кризис. Бюджет стал худеть, страны Запада ввели санкции. Людям перестало хватать, даже если они работают на 2 и 2,5 ставки. И вот работники больниц Нижнего Тагила нашли новый способ протеста – массовые увольнения, на которые власти не могут не реагировать. Если комиссия решит конфликт в их пользу – а в этом сомневаться не приходится – опыт нижнетагильских врачей поспешат перенять бюджетники из других регионов. И правительству не захочется, чтоб перед парламентскими выборами уволились все учителя из школ, где размещены избирательные участки…

Однако это все полумеры. Ну «подбросят» до выборов немного денег, а потом все продолжится…

Работникам бюджетной отрасли нужно бороться за возвращение Единой тарифной сетки и за повышение МРОТ. Только так они смогут добиться реального и долговременного повышения своего благосостояния. Но ясно, что нынешние власти на это не пойдут. НСОТ для того ими и придумана, чтоб превратить высококвалифицированных специалистов в дешевую и послушную рабсилу.

P.S. Когда я уже закончил этот материал, новостные агентства сообщили, что из гимназии №108 города Екатеринбурга сразу уволились 10 учителей, а в Пятигорске подали заявления об увольнении все врачи-травматологи ЦГБ вместе с заведующим отделением. Мое предположение оправдалось. Видя испуганную реакцию властей, бюджетники, доведенные до крайности неофеодальной системой, созданной НСОТ, протестуют, как умеют. Что ж, как говаривал в стародавние времена один политик, процесс пошел… Теперь бы еще левое движение растолковало этим протестующим, кто виноват и что делать.

Автор: Рустем Вахитов