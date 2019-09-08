Через два года более 15 миллионам россиян откажут в пенсии

Государство сыграло с народом в законодательные «наперстки»

© KM.RU, Илья Шабардин

Недавно в японском городе Мацуяме завершился саммит министров труда стран G20. Участники встречи обсуждали проблемы, связанные с демографическими изменениями. Были и другие темы, но они носили второстепенный характер.

Похоже, прошла сверка часов «двадцатки» в условиях нарастающего недовольства гражданских обществ бесконечными пенсионными преобразованиями, которые стали самым настоящим бичом всех без исключения стран мира. Однако на сей раз чиновники разъехались по домам в приподнятом настроении. Похоже, участники встречи пришли к единому решению.

Как пишет токийская газета Japan Times, министры «двадцатки» согласовали план действий в своих странах по активизации так называемой «серебреной экономики». Речь идет о мерах по расширению национальных рынков труда путем привлечения седовласых работников. Можно не сомневаться — за счет принуждения их к работе и более позднего выхода на заслуженный отдых.

Мы уже рассказывали об оптимистичном выступлении главы Минтруда РФ Максима Топилина перед своими коллегами в Мацуяме. Максим Анатольевич похвастался, что «за последние пять лет в России доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых увеличилась с 8,5% до 9,6%». То есть «серебряная экономика» в нашей стране набирает обороты.

«Куда деваться, — прокомментировал эту новость мой сосед, которого все во дворе зовут дядей Колей. — Мне до пенсии пяти баллов не хватило, вот и добираю, хотя все по утрам болит так, хоть на стенку лезь». По словам несостоявшегося пенсионера, среди его знакомых он далеко не один такой. Мол, стажа худо-бедно хватает, а вот «проклятые» отчисления в ПФР люди подтвердить не могут.

Работает дядя Коля в супермаркете в Ростовской области обычным охранником по 12 часов, после чего падает замертво от смертельной усталости. Если разобраться, толку от него, как от козла молока. В случае чего — разве пристыдить сможет, а задержать нарушителя вряд ли. Из беседы с ним стало ясно, что его рабочее место создано искусственно — по договору между торговой сетью и городской администрацией — чиновники не полезут с лишними проверками, если магазины примут людей по направлению биржи труда.

Между тем, таких несостоявшихся пенсионеров в ближайшие несколько лет станет критически много. Об этом, к слову, сказал все тот же Топилин. На сайте Минтруда можно найти интервью Максима Анатольевича, в котором тот привел следующий факт: «Мы называли цифру — 15 млн. человек. Это те люди, которые находятся в трудоспособном возрасте и за них не уплачиваются страховые взносы».

«Мне до боли знакома эта ситуация, — пишет Анна из Энгельса. — Моей маме 55 лет исполнилось 02.01.2018 года, пенсию не дали и по сей день, не хватило по их подсчетам 1,6 балла… Моя мама не работает с 2003 года после операции на позвоночнике. За инвалидностью ранее не обращалась по причине „я еще молода и восстановлюсь“. Да и совесть не позволяла сидеть на шее у „государства“. Однако годы шли, и она хоть и встала на ноги, но работать не может. Она не может долго стоять или долго сидеть к тому же страдает головокружениями. Мы проиграли два суда с некомпетентными судьями, которые говорят, что не умеют считать математические формулы пенсии, несмотря на то, что я разложила все как для ребенка. Подали на инвалидность - тоже отказали дважды».

В конкретном случае, пожилой женщине в 2018 году не хватило 1,6 балла. Однако уже в текущем 2019 году в ПФР ей скажут, что в силу растущих требований необходимо уже 4 балла, а к концу переходного периода заявят о нехватке уже 17,8 балла.

Чтобы понять, как это запредельно много для тех стариков, которые в силу самых разных обстоятельств, прежде всего не по своей вине, трудились в «серую» или вообще не могли работать, приведем следующие цифры. В 2019 году работник, получающий минимальную зарплату в сумме 11280 рублей, сможет заработать всего 1,17 пенсионных баллов.

Несложный расчет показывает, что маме Анны, которая может рассчитывать только на минимальную зарплату, необходимо отпахать в «белую» примерно 16 лет, чтобы иметь право на самую маленькую пенсию. Да, и сосед-охранник тоже не угонится за меняющими нормами ПФР по баллам и стажу. По сути, требования по ним являются еще более «людоедскими», чем повышение пенсионного возраста.

Видимо, такие, как дядя Коля и мама Анны, есть тот самый неисчерпаемый резерв «серебряной экономики», которую обещал развивать в России Максим Топилин. Причем, после 2025 года, когда завершится переходной период, минимальный стаж, необходимый для начисления, увеличится с 5 до 15 лет, при этом претендовать на пенсию смогут те, кто наберет не менее 30 баллов.

Что самое мерзкое в этой ситуации — это то, что «правила игры» поменялись тогда, когда большинство людей старше 50 лет, уже нечего поправить не смогут.

«Законы меняются „каждые пять минут“. Человек то работает, то болеет, а государство наживается на гражданах, которые что-то упустили. А не упустить просто невозможно — власти вертят законами, как в игре наперстки», — пишет на форуме обиженных пожилых людей участник обсуждения с ником «Кардинал».

Вторит ему Вадим из Астрахани: «Как-то пришел (лет 5 назад, до новой пенсионной реформы) в ПФР и попросил посчитать, сколько у меня стажа, сколько на данный момент будет пенсия. И может, мне нужно, что-то предпринять, чтобы потом не остаться у разбитого корыта, Мне ответили: зачем это, все постоянно меняется, и когда придет время назначения пенсии (через 14 лет), тогда и приходите».

Вот только тогда точно будет поздно. По данным Росстата, модальная (наиболее часто встречаемая на рынке труда) зарплата в России в апреле 2019 года составила 23,5 тыс. рублей, что соответствует примерно 2 пенсионным баллам. С учетом того, что «белеть» трудовые доходы начали не так давно — примерно лет восемь назад, большинство женщин и мужчин предпенсионного возраста в лучшем случае будут иметь не больше 20 пенсионных баллов.

Таким образом, даже если простой человек из провинциальной глубинки официально трудился в эпоху двадцатилетнего правления Путина, велика вероятность, что начиная с 2021 года, ему откажут в пенсии при наступлении нового «людоедского» пенсионного возраста.

Чтобы картина была полнее, приведем еще одну печальную информацию: сегодня для получения пенсии в 15 тысяч рублей необходимо набрать более 120 баллов. А это возможно, если проработать 30 лет, получая более 50 тысяч рублей в месяц «белой зарплаты». Ясное дело, таких «счастливчиков» в стране не так уж и много.

Если так пойдет, то через несколько лет на очередном саммите Минтруда G20 Топилин окажется самым популярным участником. Он-то точно сможет похвастаться тем, что в российской «серебряной экономике» участвует практически все седовласые россияне, получающие символические несколько долларов в день.