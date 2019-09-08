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Таможня Китая зафиксировала снижение торговли с США на 14%

18:48 8.09.2019
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По итогам первых восьми месяцев текущего года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд, сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13,9%, свидетельствуют данные китайской таможенной статистики.

Китай экспортировал в США товаров на сумму $275,5 млрд, импортировал чуть больше, чем на $80 млрд. Отрицательное сальдо Соединенных Штатов превысило $195 млрд, сообщает "Интерфакс".

Всего с января по август внешнеторговый оборот Китая составил 20,23 трлн юаней ($2,87 трлн), увеличившись на 3,6%. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 6,1% до 10,95 трлн юаней ($1,56 трлн), импорт поднялся на 0,8% и составил 9,18 трлн юаней ($1,31 трлн).

С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря.

Темы: Китай, Отношения США и Китая, Таможня и таможенные пошлины
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 23:36
Гость: blog2038,.

Я думаю, что для США это отличная новость, а вот для РФ это не несёт никаких изменений.
08.09.2019, 20:54
Гость: Юляша

Для НАС это отличная ность !
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