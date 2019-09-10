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У России не осталось чистого государственного долга

08:00 10.09.2019
Министерство финансов РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть 2014 года, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

По данным издания, на первое августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, включая госгарантии по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей.

В то же время ликвидные активы государства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов — на ту же дату насчитывали 17,6 триллиона рублей.

Таким образом, госдолг в широком понимании с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы "расширенного правительства", указывает издание.

Как отмечается, это стало возможно из-за рекордных резервов, полностью покрывших долг государства. То есть если бы России понадобилось немедленно погасить все имеющиеся долги, это можно было бы сделать за счет только лишь депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Как подчеркнул министр экономического развития Максим Орешкин, "то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники". В то же время обратная сторона такого жесткого подхода — дефицит фискальных стимулов для развития экономики.
 

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 15:11
Гость: Оптимист.

... только личных легковых автомобилей негде ставить и с каждым годом их становится всё больше им больше!
10.09.2019, 14:59
Гость: Читай статью

Корпоративный долг тоже включен.Как же вам хочется г..на для России.
Это твоей Украине грозит, а не России.
10.09.2019, 14:48
Гость: ...

Ну это все хорошо, но почему люди то так бедно живут?!!!
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