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Украина не исключила закупку газа у России напрямую

21:39 20.09.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Украина допустила импорт «определенного объема» газа из России, не обязательно от «Газпрома.

«На Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. Из российской стороны может быть не обязательно "Газпром", там есть и другие поставщики — другие компании, которые могут это совершать»,— приводит слова министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля «Коммерсант».

Он также заявил, что цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку.

Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, напоминает «Прайм».

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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21.09.2019, 08:04
Гость: Русский

...полностью СОГЛАСЕН. Только надо действовать тоньше и умнее. Рыночнее.
Зачем эти резкие шаги. Не хочет ЕС трубного дешового газа, а хочет за счет России спасать хохляндию, да нет проблем.
Закрываем транзит трубного ПОЛНОСТЬЮ и переходим на Сжиженный для евро-потребителей. Думаю Газпром с НовоТЭКом договорятся по первости( или ВВП поможет им "договориться"). Да и сами сжиженный начинают делать.
А трубный дешовый - гнать в Китай. Плюс наши научились отделять из природного газа - метан ,как топливо, а лучшее его составляющие- перерабатывать в продукцию с ВЫСОКОЙ прибавочной стоимостью. БОЛЬШЕ таких заводов.
Вот тогда и посмотрим, как ЕС взвоет от цены на ОТОПЛЕНИЕ и на СЕБЕСТОИМОСТЬ конечных внутренних продуктов. И какая у них получиться КОНКУРЕНТНАЯ цена на МИРОВОМ рынке.
Кстати, а хохлы уже сдались, от них осталися рожки да ножки..))))
21.09.2019, 01:04
Гость: mesozoic_2

Напрямую, накривую, без разницы. В любой момент могут собрать нескольких судей в Гааге, и те назначат РФ наказание в миллиарды, из-за упущенной Украиной выгоды, или по причине любой другой фантазии. Иметь дело с "независимым судом" (зависимый от закулисы, а не от законных выбранных представителей общества) и политиканами ЕС (=третий энергопакет) стране дороже (ворам и так сойдет).
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Никаких договоров с Украиной и ЕС кроме временных, на месяц, а лучше на неделю, отказаться от всех переговоров с ЕС, только с конкретными странами, вводить драконовские пошлины на торговлю с ЕС. Резко сократить дипломатические контакты со странами, объявившими РФ экономическую войну (санкции).
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