Украина не исключила закупку газа у России напрямую

21:39

Украина допустила импорт «определенного объема» газа из России, не обязательно от «Газпрома.

«На Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. Из российской стороны может быть не обязательно "Газпром", там есть и другие поставщики — другие компании, которые могут это совершать»,— приводит слова министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля «Коммерсант».

Он также заявил, что цена газа для Украины в случае прямых поставок из России должна быть привязана к европейскому рынку.

Украина прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, напоминает «Прайм».