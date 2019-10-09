Видеоблогеры сравнили цены на продукты в России и на Украине

11:18

В YouTube появился ролик, автор которого решил сравнить цены на продукты питания в магазинах «Ашан», расположенных в Саратове и Киеве.

По словам автора, некоторые продукты стоят в России дешевле, чем на Украине. Например, стоимость килограмма картофеля в России начинается от 12 рублей, в то время как на Украине - от 14 гривен (порядка 39 рублей). Литр молока в Саратове стоит от 41,9 рублей, в Киеве - от 18,16 гривны (около 47,8 рубля).

При этом стоимость килограмма риса в Киеве начинается от 20,95 гривен (55,14 руб.), в Саратове - от 59 рублей, а стоимость макарон в киевском «Ашане» начинается от 42,53 гривны (примерно 111 руб.), в саратовском - от 50 рублей.

Стоит отметить, что доктор экономических наук Никита Кричевский заявил о некорректности такого сравнения. По его словам, цены сравнивались в провинциальном Саратове и крупнейшем городе Украины.

Кричевский отметил, что в столицах продукты всегда стоят дороже, чем в регионах. Экономист считает, что корректнее было бы сравнить цены в Саратове и, например, в Одессе или Полтаве.

Также эксперт заявил, что большое значение имеет и качество продуктов, которое зачастую важнее их цены. «Есть подозрение, что на Украине качество выше, чем в России, потому что там, например, не используется пальмовое масло», - цитирует Кричевского «URA.RU».