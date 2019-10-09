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Видеоблогеры сравнили цены на продукты в России и на Украине

11:18 9.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В YouTube появился ролик, автор которого решил сравнить цены на продукты питания в магазинах «Ашан», расположенных в Саратове и Киеве.

По словам автора, некоторые продукты стоят в России дешевле, чем на Украине. Например, стоимость килограмма картофеля в России начинается от 12 рублей, в то время как на Украине - от 14 гривен (порядка 39 рублей). Литр молока в Саратове стоит от 41,9 рублей, в Киеве - от 18,16 гривны (около 47,8 рубля).

При этом стоимость килограмма риса в Киеве начинается от 20,95 гривен (55,14 руб.), в Саратове - от 59 рублей, а стоимость макарон в киевском «Ашане» начинается от 42,53 гривны (примерно 111 руб.), в саратовском - от 50 рублей.

Стоит отметить, что доктор экономических наук Никита Кричевский заявил о некорректности такого сравнения. По его словам, цены сравнивались в провинциальном Саратове и крупнейшем городе Украины. 

Кричевский отметил, что в столицах продукты всегда стоят дороже, чем в регионах. Экономист считает, что корректнее было бы сравнить цены в Саратове и, например, в Одессе или Полтаве.

Также эксперт заявил, что большое значение имеет и качество продуктов, которое зачастую важнее их цены. «Есть подозрение, что на Украине качество выше, чем в России, потому что там, например, не используется пальмовое масло», - цитирует Кричевского «URA.RU».

Темы: Россия, Украина
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 15:44
Гость: Хм

Наверное поэтому народ из неподконтрольных районов Донбасса тащит с Украины продукты в двух руках и в зубах.
09.10.2019, 15:39
Гость: сравните

Самые главные цены для сравнения это на хлеб и сало.
09.10.2019, 15:32
Гость: иван з.

Можно в попугаях.
Ара в Москве от 80 000 руб. В Киеве от 50 000 гривен(131 400 руб. по сегодняшнему курсу).
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