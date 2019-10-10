Что такое кредитный калькулятор и чем он будет полезен

14:58

Кредитный калькулятор – онлайн-сервис, позволяющий на основе введенных данных рассчитать сумму платежа

Программа помогает увидеть окончательную цифру взноса, сравнить предложения разных организаций и взвесить свои возможности.

Принцип работы кредитного калькулятора

В основе калькулятора элементарная программа, суммирующая и умножающая введенные пользователем цифры. Но в отличие от устроенного в любую платформу приложения, она организована в удобную форму и способна работать с вводными разных типов одновременно (валюты, проценты, цифры). Без дополнительных настроек в систему можно занести фигурирующие в кредитном договоре данные:

• желаемую сумму;

• срок займа;

• процентную ставку.

Такие упрощенные сервисы часто в рекламных целях используют банки, забывая упомянуть о дополнительных комиссиях. Качественный кредитный калькулятор дает возможность учесть дополнительные проценты страховки или фиксированную сумму комиссии агенту, выбрать дату подписания договора и указать периодически сборы. Рассчитанный на мультинациональную аудиторию – еще и позволяет заранее указать удобную валюту счета. Указав все данные в полях онлайн-калькулятора zanimaem.kz, пользователь из Казахстана увидит искомую сумму в родной валюте.

Зачем нужно рассчитывать кредит

Точную расшифровку всех платежей заемщик увидит в кредитном договоре. К сожалению, это произойдет уже после того, как бумага будет подписана: в нервозной обстановке сложно вчитаться в цифры и увидеть детали. Использование кредитного калькулятора еще на стадии подбора продукта помогает:

1. Передвигая бегунки сроков кредитования, можно быстро вычислить максимально удобный период – не слишком большой, чтобы не переплачивать, и не слишком маленький, чтобы сумма взноса была посильной.

2. Указав все комиссии, можно наглядно представить сумму, которую надо будет выделять из бюджета. Это поможет взять посильные обязательства и не жалеть об идее займа.

3. Изучая несколько вариантов предложений, можно точно рассчитать их преимущества и недостатки. Калькулятор покажет, сколько на самом деле будет стоить кредит с аннуитетными платежами и насколько он окажется дороже аналогичного пакета с дифференцированной системой.

Работа с кредитным калькулятором поможет подойти к моменту подписания договора осознанно. В этом случае и договор на заем не преподнесет сюрпризов.