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Изменение структуры валютных запасов обошлось России в 7,7 млрд долларов

15:19 15.10.2019
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Из-за сокращения доли доллара в структуре валютных запасов в пользу евро и юаня Россия недополучила 7,7 миллиарда долларов. Такой подсчет опубликовал Bloomberg.

За год, прошедший после изменения структуры валютных резервов, доллар увеличился в цене на 6,5%, а курсы евро и юаня снизились на 6,4% и 8,8% соответственно. Если бы Россия не сократила долларовую часть, увеличив долю юаня и евро, то ее валютные резервы к марту 2019 года выросли бы на 3,8%.

Часть потерь от снижения курсов европейской и китайской валют, пишет агентство, скомпенсировал рост цен на золото. За минувший год стоимость российских запасов этого драгоценного металла выросла на 40%, превысив 100 миллиардов долларов.

В прошлом году на фоне очередных антироссийских санкций РФ продала около 100 миллиардов долларов из своих золотовалютных запасов, купив евро и юаней почти на 90 миллиардов долларов.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что изменение структуры золотовалютных резервов — «диверсификация от рисков, включая и геополитический риск». Золотовалютные резервы РФ, по состоянию на 4 октября, оценивались в 532,9 миллиарда долларов.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 00:36
Гость: Ага

Лучше недополучить 7,7 чем вдруг Трампу ..... в голову ударит и США заморозят или конфискуют всё.
15.10.2019, 20:15
Гость: лучше перестраховаться

Недополученная прибыль убытком не является.
15.10.2019, 18:51
Гость: Ник

7,7 млрд долларов это порядка 500 млрд рублей потеряно.А почему никто за это не ответил и Набибулина сидит на своем месте? За такое управление золотовалютными резервами надо не только сажать,но и пора расстреливать как при Сталине.
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