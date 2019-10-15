Изменение структуры валютных запасов обошлось России в 7,7 млрд долларов

15:19

Из-за сокращения доли доллара в структуре валютных запасов в пользу евро и юаня Россия недополучила 7,7 миллиарда долларов. Такой подсчет опубликовал Bloomberg.

За год, прошедший после изменения структуры валютных резервов, доллар увеличился в цене на 6,5%, а курсы евро и юаня снизились на 6,4% и 8,8% соответственно. Если бы Россия не сократила долларовую часть, увеличив долю юаня и евро, то ее валютные резервы к марту 2019 года выросли бы на 3,8%.

Часть потерь от снижения курсов европейской и китайской валют, пишет агентство, скомпенсировал рост цен на золото. За минувший год стоимость российских запасов этого драгоценного металла выросла на 40%, превысив 100 миллиардов долларов.

В прошлом году на фоне очередных антироссийских санкций РФ продала около 100 миллиардов долларов из своих золотовалютных запасов, купив евро и юаней почти на 90 миллиардов долларов.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что изменение структуры золотовалютных резервов — «диверсификация от рисков, включая и геополитический риск». Золотовалютные резервы РФ, по состоянию на 4 октября, оценивались в 532,9 миллиарда долларов.