Чубайс одобрил: Силуанов отчитался в МВФ о предстоящей распродаже России

21:16

Глава Минфина Силуанов под одобрение своего учителя Алексея Кудрина анонсировал в Вашингтоне новую распродажу Родины по заветам МВФ



Фото с сайта government.ru

Если и есть у нас реальная стабильность, так это стабильное и четкое выполнение либеральным блоком правительства рекомендаций МВФ вплоть до запятой. Вот сказали те летом – продайте Родину подешевле и не прошло полгода, как Силуанов в Вашингтоне отчитался о готовности.

Так, госСМИ РИА Новости сообщили, что иностранные олигархи и представители корпораций на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым в Вашингтоне интересовались причинами низких планов по приватизации в РФ, российские власти согласны, что ее нужно сделать более амбициозной, заявил журналистам Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение с иностранными инвесторами.

«Спрашивали про взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политики, спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной, здесь я согласился», - сказал он.

По словам Силуанова, приватизация нужна не для доходов бюджета, а для того, чтобы снижать долю государства в экономике.

«Слава Богу, у нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера. Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание - по подготовке более амбициозной программы приватизации», - отметил первый вице-премьер.

«Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять. Это известная вещь», - продолжил он.

«Поэтому здесь нужно, конечно, еще раз административно составить список инвестиций, которые не являются определяющими, не являются ключевыми для нашей страны - я имею в виду, может быть, нефтегаз или банковский сектор - где можно вполне освободиться от долей участия», - добавил Силуанов.

«Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты компаний в первую очередь небольшого дивизиона, но и крупные компании должны рассматриваться. Какие именно, я бы сейчас не стал называть», - отметил первый вице-премьер.

Понятное дело, называть он не стал – новость, что мы продаем Соросам нефтянку или энергетику моментально вызвала бы бурю, а потому делать будут втихаря по по методичкам МВФ.

Так, в своем заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ в России в 2019 году, после хвальбы нашего правительства за пенсионную реформу, новые налоги и вложении всех денег не в экономику, а в бюджетное правило (так называется узаконенный колониальной администрацией РФ механизм вывода доходов от продажи наших природных ресурсов на Запад), сообщается: «Чтобы существенно ускорить рост, реформы должны быть направлены на решение многолетних проблем недостаточной конкуренции в экономике и большой роли государства, выражающейся как в его доле в экономике, так и в степени вмешательства в деловую активность. Такие реформы следует направить на облегчение входа на рынок и выхода с рынка, совершенствование корпоративного управления государственных компаний, полную реализацию планов по улучшению делового климата, и стимулирование внутрирегиональной и межрегиональной конкуренции, в том числе в рамках государственных закупок».

Т.е. от нас требуют отдать предприятия из госссобственности в руки олигархов, желательно иностранцев, само собой, исключительно ради конкуренции. А затем еще и госзаказ им передать. И эти рекомендации идут год от года.

И представьте себе, вот совпадение, Силуанов думает точно также. Мистика, не иначе.

А какая же знакомая страна собирается поступить точно также? Китай? Нет – Украина. Именно там незадолго до нашего Минфина объявили о масштабной распродаже госсеобственности, включая стратегические объекты. То, что Силуанов обещает провести в России тоже самое, что и Зеленский на Украине как раз не удивительно.

Украина ровно также живет по заветам МВФ. Но с экономической точки зрения у Зеленского, который попал под жестокую критику и потерял из-за этого рейтинг, есть хоть какие-то основания. У Украины дыра в бюджете и нужны огромные деньги на ремонт инфраструктуры, про которую забыл Порошенко. Но нам-то оно зачем, если, по словам Силуанова, денег в бюджете навалом?

Приватизация нефтегаза и банков - это вообще выстрел даже не в ногу, а слегка повыше. Это примерно тоже самое, что пустить на мясо корову-рекордсменку по надоям.

Несмотря на препирания, именно дивиденды от госкорпораций составляют немалую долю бюджета. Далеко не всю, но очень не малую. Собственно, возвращение стратегических предприятий в собственность государства хотя бы на уровне чуть больше половины и стало главным фактором Путинской стабильности тысячных, наряду с усилением налогов на добычу ископаемых.

Как сообщил в июле ТАСС, Национальное рейтинговое агентство (НРА) подсчитало, что именно крупные госкомпании обеспечили в 2018 году рекордный объем дивидендов в принципе по всем российским компаниям - около 3,13 трлн рублей.

В мае об увеличении дивидендных выплат за 2018 год объявил «Газпром», выплатив 393,2 млрд рублей. Роснефть по итогам 2018 года заплатит 274,6 млрд рублей, Сбербанк и тот скрипя сердцем отдал 361,4 млрд рублей. И это за год. А сколько планирует выручить Силуанов от распродажи - 5 трл рублей? 10? А что потом?

И ведь он не предлагает иностранцам строить у нас заводы за свои, дабы влить в страну деньги, как это сделал в свое время Китай – нет, он предлагает продать то что уже работает.

Продать, понимая, что никаких рычагов влияния на Ротшильдов и Соросов у него нет, его свои родные олигархи лесом послали, когда он только заикнулся, что неплохо бы было платить налоги тут, а не на Западе, а чем он Ротшильда напугает? А что он будет делать, если исключительно из выгоды и конкуренции наши компании начнут банкротить, как это уже было в 90-х или поднимут цены и тарифы для населения? Да ничего, требовать от Росстата рассказать, как мы стали жить еще богаче.

А потом суп в лучшем случае с котом, ибо деньги уйдут, а пенсии, расходы на армию, медицину, образование, соцпособия, расходы на дороги и инфраструктуру нужны будут каждый месяц.

Тут не нужно быть доктором экономических наук, даже первоклашке понятно, что получая каждый год по три рубля, он за десять лет будет иметь в три раза больше, чем отхватив за раз десять рублей. Если только ты не планируешь на эту десятку уехать в теплое Майами и как Горбачев с Козыревым и Кохом, плевать оттуда на обобранных тобой до нитки в начале 90-х. Тогда да, все абсолютно логично.

Самое интересное, что данную тему Силуанов из Вашингтона вбросил аккурат, когда Россия одержала реальную дипломатическую, военную и геополитическую победу на Ближнем Востоке, а президент пожинает лавры. Но никакая Сирия не сможет закрыть геоэкономическую капитуляцию и фактическую потерю экономического суверенитета.

Может и прав Хазин: пока в администрации президента думают «отыграть» правительство, сделав из них крайних, правительство думает «отыграть» Путина, переведя все стрелки на него и сделав вторым Ельциным.

Медведев и Силуанов, может скоро и уйдут, а последствия их сектантской веры в либертарианские мифы (кстати, придуманные специально для колоний - у себя в США трактуют либерализм по-другому, не стесняясь где надо использовать элементы гос управления и плановой экономики) останутся новому правительству.

Примечательно, что как только Силуанов рассказал про новую распродажу страны, как моментально отхватил комплимент от самого опытного в этом деле – Анатолия Чубайса и его друга – признанного специалиста по выведению доходов российского бюджета в США Алексея Кудрина.

«Российская экономика имеет параметры, о которых экономики друг стран мира могут только мечтать», заявил Чубайс. Он похвалил работу ЦБ и Минфина, но отметил, что другие факторы «нивелируют успехи России».

Да, вот продадим Чубайсу Русгидро, тот влепит населению тарифы раз в восемь больше и тогда в стране начнется успех. У Чубайса, само собой.

Вслед за Чубайсом нарисовался и друг Кудрин.

«Хорошее желание подготовить предложения по приватизации. Хотя обычно такой план делается до представления бюджета. Подождём реального списка активов, чтобы оценить перспективы», - написал у себя бывший лидер Болотной, а ныне мнящий себя чуть не главой государства Кудрин в Twitter.

Так что можно быть спокойным – приватизация пройдет как надо. Чубайс и Кудрин вместе со своими хозяева из-за океана одобряют.