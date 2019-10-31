Ростовского бизнесмена из «списка Титова» приговорили к трем годам колонии

19:38

В Ростове-на-Дону суд признал фигуранта «лондонского списка Титова» Андрея Каковкина виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Андрей Каковкин с семьей. Фото со страницы Бориса Титова в Facebook

Суд установил, что директора ООО «Торговый дом "Гриф"» Каковкин 11 августа 2015 года похитил 10 млн руб., принадлежащие ООО МКТ, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся из Лондона в Россию в начале 2018 года. Его задержали на границе и посадили в изолятор временного содержания, но позднее отпустили домой до суда.

В начале февраля Борис Титов обнародовал фамилии 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании, но хотели бы вернуться в Россию. Андрей Каковкин стал первым из фигурантов этого списка и вернулся в Россию. В конце августа стало известно, что следственное управление УМВД России по Ростову прекратило в его отношении уголовное преследование. Однако в сентябре Борис Титов сообщил, что преследование возобновили по неизвестной ему причине.