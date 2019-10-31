Набор необходимых инструментов для спекуляций с валютами

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Получить доступ к актуальным новостям можно на специализированных площадках в интернете

Вопреки распространенному заблуждению, получение пассивного дохода от инвестиции на валютном или фондовом рынках, и тем более финансовая активность в области спекулятивных торгов, требует квалифицированной подготовки, солидного капитала и финансовой подушки, а также целого арсенала высокопрофессиональных инструментов.

Иными словами, трейдинг и инвестиции – это не для всех, а если у вас все же есть необходимые личные качества, деньги, которыми вы можете рискнуть, и готовность работать в этом направлении, вам понадобится определенная поддержка.

Новости – следим за информационным фоном

Любой опытный трейдер скажет вам, что заключать сделки, не следя за новостями в области политики, экономики, статистики – это чересчур рискованное мероприятие. Существует даже такое понятие, как фундаментальный анализ, основанный на мониторинге событий и прогнозировании их воздействия на валюты, сырье, фондовый рынок.

Получить доступ к актуальным новостям можно на специализированных площадках в интернете или в приложениях, которые публикуют дайджесты, анонсы, отчеты и незапланированные новости, способные развернуть курсы валют, повлиять на цены нефти, золота, акций и так далее.

Дополнительную поддержку можно получить из аналитических материалов, которые основываются на разборе новостей и статистических данных.

Данные для технического анализа

Иной подход в наблюдении за трендами биржевых котировок – это технический анализ. Для мониторинга и выделения моделей поведения требуется доступ к разноплановой графической информации, с возможностью индивидуальной настройки данных и показателей.

Как и новости, найти графики для снятия технических показателей можно на страницах тематических порталов, либо в мобильных приложениях для трейдеров.

Актуальность и объективность – важные факторы

При выборе инструментов информационной поддержки основное внимание необходимо уделить точности и актуальности транслируемой информации, сигналов, новостей. Они могут быть устаревшими или не соответствовать действительности.

Удобно, что многие инструменты для потенциально объективного трейдинга, просчета риска и перспективности сделок остаются бесплатными и монетизируются за счет рекламы. Некоторые из них разработаны специально для мобильных устройств, найти их можно на https://play.google.com/ и аналогичных площадках.