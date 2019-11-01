\ В Германии заявили о несокрушимости российского рубля

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Глава отдела корпоративного хеджирования в Western Union Business Solutions Герхард Шарингер высоко оценил устойчивость российской валюты на фоне всех санкций и политических событий. Он заявил, что рубль крепнет и «возвращается».

В своей статье «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», которую опубликовало немецкое издание Focus, Шарингер заявил, что рубль стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. В материале автор пишет, что в этом году противостояние между Россией и США продолжилось, однако оно отличается от борьбы прошлых лет.

«Есть разница: это позитивная фискальная ситуация в России и очевидное ограниченное влияние политических новостей на рубль», — отмечает Focus.

Рублю удалось укрепиться по отношению к доллару и евро после обвала из-за антироссийских санкций и удешевления нефти. В Европе и США сейчас наблюдается снижение доходности. По этой причине зарубежные игроки стали вкладываться в национальную валюту России.

Эксперт также отметил, что российские государственные облигации остаются необычайно безопасными инвестициям для Запада. Шарингер подчеркнул, что ЦБ России, чтобы противодействовать росту инфляции, девальвации рубля и оттока капитала, решил принять решительные меры в области денежно-кредитной политики.

В дополнение к повышению процентных ставок, регулятор обратился к валютным резервам. На этом фоне процентные ставки выросли с 5,5% до 17% в 2014 году, когда ЦБ пожертвовал резервами на сумму более 200 миллиардов долларов для борьбы с девальвацией нацвалюты. Сейчас ситуация стабилизировалась, рубль укрепился и начал свое «возвращение».

В июле главный экономист крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослав Косатый заявил, что во второй половине 2019 года рубль ждет серьезное падение. По словам аналитика, ослабление рубля может составить 9,1 процента. Оно будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых и может сделать это еще дважды в течение года, считает Косатый.