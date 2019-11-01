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В Германии заявили о несокрушимости российского рубля

15:47 1.11.2019
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Глава отдела корпоративного хеджирования в Western Union Business Solutions Герхард Шарингер высоко оценил устойчивость российской валюты на фоне всех санкций и политических событий. Он заявил, что рубль крепнет и «возвращается».

В своей статье «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», которую опубликовало немецкое издание Focus, Шарингер заявил, что рубль стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. В материале автор пишет, что в этом году противостояние между Россией и США продолжилось, однако оно отличается от борьбы прошлых лет.

 «Есть разница: это позитивная фискальная ситуация в России и очевидное ограниченное влияние политических новостей на рубль», — отмечает Focus.

Рублю удалось укрепиться по отношению к доллару и евро после обвала из-за антироссийских санкций и удешевления нефти. В Европе и США сейчас наблюдается снижение доходности. По этой причине зарубежные игроки стали вкладываться в национальную валюту России.

Эксперт также отметил, что российские государственные облигации остаются необычайно безопасными инвестициям для Запада. Шарингер подчеркнул, что ЦБ России, чтобы противодействовать росту инфляции, девальвации рубля и оттока капитала, решил принять решительные меры в области денежно-кредитной политики.

В дополнение к повышению процентных ставок, регулятор обратился к валютным резервам. На этом фоне процентные ставки выросли с 5,5% до 17% в 2014 году, когда ЦБ пожертвовал резервами на сумму более 200 миллиардов долларов для борьбы с девальвацией нацвалюты. Сейчас ситуация стабилизировалась, рубль укрепился и начал свое «возвращение».

В июле главный экономист крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослав Косатый заявил, что во второй половине 2019 года рубль ждет серьезное падение. По словам аналитика, ослабление рубля может составить 9,1 процента. Оно будет вызвано оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Центробанка — в июне он уже понижал ключевую ставку до 7,5 процента годовых и может сделать это еще дважды в течение года, считает Косатый.

Темы: Германия, Экономическая ситуация в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 20:28
Гость: справка для Русского

Дорогой Русский, вы просто не понимаете, о чем вы говорите... Рубль, к нашему общему сожалению, общепринятой конвертируемой валютой не стал. Возможность обменять его за рубежом (далеко не везде)по невыгодному для нас курсу вовсе не означает возможность применения его в международных расчетах, что собственно и является целью свободной конвертации.
Приведу вам данные об участии валюты некоторых ведущих стран в международных платежах за 2018 год :
Ам. доллар - 42,63%
Евро - 36,74%
Б.фунт - 4,14%
Китайский юань - 1,24%
Российский рубль - 0,26%
Конечно прилагаются невероятные усилия с целью подорвать всевластие доллара, но до победы, о которой трубят некоторые обыватели, еще очень далеко.
Даже несчастный Иран, отказавшийся от доллара, все свои международные сделки ведет в евро. А не в рублях.
01.11.2019, 17:33
Гость: доцент

\ В Германии заявили о несокрушимости российского рубля
Ещё бы! Нарезанная пиндосами бумага за 30 лет подешевела относительно полновесного рубля с ~0.66 RR/$ до ~66000 RR/$.
01.11.2019, 17:11
Гость: Русский

...странное замечание немецкого финансиста.
Часто бываю в командировках и у немцев, и в швецов и на Севере Западной Европы. Давно в любой крупном западно-европейском Банке висит табло обмена с НАШИМИ РУБЛЯМИ и свободно обменивается.
Рубль - общепринятая конвертируемая ВАЛЮТА. Так что эта статья вышла в прессе с большим запозданием, видимо по политическим соображениям раньше её нельзя было печатать..))))
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