Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

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Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на проектировку Минфина в федеральном бюджете на 2020-2022 годы.

По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей.

Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах и это является рекордным показателем роста доходов.

В свою очередь это приведет к тому, что доход превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в год.

В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в 2 году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.