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Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС

06:42 5.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на проектировку Минфина в федеральном бюджете на 2020-2022 годы.

По прогнозам ведомства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021 году – 689 миллиардов рублей, в 2022 году – 737 миллиардов рублей. 

Таким образом, ежегодный рост дополнительных поступлений в бюджет составит более семи процентов в 2021 и 2022 годах и это является рекордным показателем роста доходов.

В свою очередь это приведет к тому, что доход превысит инфляцию, показатель которой примерно равен четырем процентам в год.

В ведомстве отметили, что повышение НДС вызвало рекордный рост доходов уже в 2 году, однако полный эффект стал заметен только со второго квартала.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 13:11
Гость: YUM

Дележка шкуры не убитого медведя - очень приятное и необременительное занятие. Эти "проектировщики", вероятно, уже и бюджеты под эти доходы сочинили - распилили.А потом -бац! Секвестр. И нужно заново перекраивать...тришкин кафтан. Работы-то, работы сколько!!! Зашиваемся, давайте штаты увеличивать.
05.11.2019, 12:58
Гость: YUM

Вероятно, в этом ведомстве действительно, собраны самые отъявленные д..д... двоечники страны!
Даже на моей, не совсем лучшей памяти, любое повышение цен (не важно за счет чего) приводило к устойчивому снижению дохода.
Впервые такой эффект наблюдал в начале 70-х. Повышение стоимости проезда на такси ( обоснование помню: повышен комфорт, скорость...) привело к тому, что такси, которого было невозможно "поймать", встали нескончаемыми рядами в ожидании "седоков". Возить их они начали, примерно через год- полтора!
Т.е. не надо глубоко лезть в экономику, чтобы знать : повышение налога ведет к снижению налогооблагаемой базы. Минфиновским прожектерам было бы достаточно спросить об этом у входящей в их-же министерство фед. налоговой службы.
Ну, или книжку почитать какую-либо.
05.11.2019, 12:11
Гость: Ой как интересно!

Отчитались за рекордное поступление еще не полученных доходов. Нет, господа! Вы просто получите больший процент с меньшей суммы. Это ещё в начальной школе учат, о воде которая выбегает из бассейна.
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