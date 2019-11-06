Закредитованность населения: с голодным народом шутки плохи

Николай Арефьев: «У нас денежно-кредитная политика сидит на двух китах: на снижении уровня жизни населения и на замедлении роста экономик»

© KM.RU, Алексей Белкин

По данным Центробанка, в октябре среди населения была зафиксирован самый высокий показатель закредитованности, начиная с июля 2012 года. Совокупная долговая нагрузка населения (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) по всем видам кредитов достигла 10,6%.

Финансовая нагрузка растет в основном из-за необеспеченных потребительских кредитов, но проблема усиливается тем, что требования для выдачи ссуд были снижены с начала 2019 года, поэтому новые кредиты стали выдаваться поверх старых для граждан, у которых и так высокая задолженность, пишет РБК. Хотя еще недавно Дмитрий Медведев оценивал состояние в экономике как "в порядке", оптимистично перечисляя показатели причесанной статистики. Но у народа, как оказалось не все "в порядке".

Безусловно, закредитованность населения отражает общее состояние экономики. На недавнем Финансовом форуме в Москве поругались министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Они напали друг на друга с обвинениями: глава ЦБ обвиняла Орешкина в том, что министерство понижает уровень жизни населения, из-за этого они вынуждены обращаться в банки за кредитами. А Орешкин ее обвинял в том, что она открыла все шлюзы для кредитов и дала возможность людям возможность нахватать их как можно больше.

У нас денежно-кредитная политика сидит на двух китах: на снижении уровня жизни населения и на замедлении роста экономики. Уровень жизни населения падает шестой год, в том числе и в этом году, и он снизился, по сравнению с 2014 годом, на 8%. А эта закредитованность населения на июнь составляла 16 трлн руб., из них - половина кредитов была необеспеченна. И около триллиона были просрочены.

Сейчас уже рост кредитов замедлился, потому что отдавать нечем, жизненный уровень падает. И при этом сокращается потребительский спрос – это значит, что экономика, которая еще как-то дышала, сегодня остановится, потому что она будет работать на спад, а за кредиты надо платить проценты. Вместе с этим и реальный сектор экономики практически прекращает свое существование.

Орешкин сказал, что рецессия начнется к концу 2021 года, но я боюсь, что это случится уже в начале следующего 2020 года. Ведь с потребительским спросом шутить нельзя, потому что остановится вся цепочка производства в экономике страны, то есть и основная продукция, которая идет на рынок, и комплектующие, которые нужны для этой продукции.

Наша экономика сегодня в лежачем положении. Если сравнить с тем, что экономика давала в 90-е годы, еще в советское время, то заметно снижение уровня производства в десятки и сотни раз. Тракторов мы выпускали 260 тыс. штук в год, а сегодня - 4,5тыс.; станков металлорежущих выпускали 70-80 тыс. штук в год, а сейчас выпускаем 5-6 тыс., и так далее.

Наша экономика лежит на боку, и ее полная остановка скажется буквально на всем: и на фонде оплаты труда, и на снижении жизненного уровня, а это чревато социальными потрясениями, о которых помалкивают власти, но сами уже подозревают, что они будут. С голодным народом шутить нельзя.

Проблему закредитованности правительство должно воспринять серьезно, а не "заигрывать" с ними и загонять страну в тупик.