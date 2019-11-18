Гастарбайтерам платят больше. Почему?

Михаил Делягин: «Российская бюрократия, похоже, уже готова платить мигрантам больше, чем нам, именно за толерантность к коррупции»

© KM.RU, Илья Шабардин

Либералы всех мастей долгие годы, уже десятилетия, объясняли нам с вами, что мы тунеядцы и иждивенцы, что мы неконкурентоспособны и что мы не имеем права на существование просто потому, что мы считаем, что наш труд должен оплачиваться достойно. И что заработной платы должно хватать на оплату если не ипотеки, то хотя бы «коммуналки». Из каждого утюга нам по сей день объясняют, что это принцип иждивенчество и что это недопустимо.

И, похоже, гражданам России это объяснили и убедили их в этом. Потому что, по данным социологических исследований группы… я, правда, про такую не слышал, но допустим, что эти данные действительно соответствуют действительности, — зарплатные ожидания мигрантов выше, не намного, но заметно выше, чем зарплатные ожидания граждан России.

Это шокирует, потому что мы привыкли к тому, что мигранты портят рынок труда. И действительно, мы от этого страдаем, мы это видим постоянно. И именно из-за этого люди уезжают в другие страны в том числе. Объяснение этого у официальных социологов достаточно логичное и простое. Мигрант согласен на более интенсивный труд.

Как правило, люди, приехавшие из зон социальных катастроф, мало знакомы с техникой безопасности, со здравоохранением, они плохо понимают, что чрезмерно интенсивный труд их убивает. И, соответственно, они готовы работать и по 12, и по 14, и по 16 часов. У них меньше для этого внутренних преград, чем у носителей более традиционной, более европейской культуры. И, согласитесь, это правда.

Когда мы видим водителей-мигрантов, которые засыпают за рулём от переутомления, - даже если они свои права не покупали за 200 долларов в ауле, подразумевая, что это права на управление ишаком, после чего садятся на мощную машину в центре Москвы, даже если они действительно хорошо водят машины, а не являются, как говорят в Москве, «джихад-таксистами», — даже в этом случае чрезмерно интенсивный труд способствует авариям, инцидентам и эмоциональным срывам на пассажиров, о которых мы не слышали в отношении водителей — граждан России.

Ну и наконец, самое главное, я не слышал, чтобы водители — граждане России засыпали за рулём от переутомления. Понятно, что, если вы работаете 16 часов в сутки, вы зарабатываете больше того, кто работает 8 часов в сутки. И, соответственно, у вас выше зарплатные ожидания. При этом вы ориентированы на бОльшие издержки, потому что вам нужны билеты на самолёт и т. д.

Но самое главное, о чём умалчивают социологи, — зарплатные ожидания касаются того, что люди собираются получать. Но они не учитывают тех взяток, которые им, скорее всего, придётся платить. Потому что москвичи с огромным удовольствием хотят и готовы, в массе своей, работать за те деньги, которые в Москве платятся дворникам. Но они не готовы работать за те деньги, которые остаются на руках у дворников, после того как чиновники изымают у них свою, так сказать, коррупционную составляющую. Там, по-моему, от 30 до 50 процентов назывались суммы. И люди согласны на коррупцию.

А с другой стороны, что очень важно, российская бюрократия, похоже, уже готова платить мигрантам больше, чем нам, именно за толерантность к коррупции. То есть они готовы платить больше, даже за вычетом взяток, просто за то, что носители другой культуры рассматривают взятку и вымогательство взятки не как преступление, а как нормальную деловую транзакцию. Вот за этот комфорт, похоже, российская бюрократия готова платить более высокие суммы, которые даются на руки.

И опирающиеся на это мигранты действительно могут получать в России больше, чем получали бы граждане России, носители культуры, которые считают взятку преступлением. Потому что нечего некорректно относиться к основам государственного строя. Если я их правильно понимаю, конечно.