Путин признал отсутствие роста реальных доходов населения при росте зарплат

14:17

Стоп-кадр из видео в YouTube

Выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан России растут, но при этом реальные доходы населения стоят на месте. Эту ситуацию необходимо менять, заявил президент.

Реальные доходы населения, по словам Путина, являются одним из ключевых индикаторов экономического развития страны.

При этом он назвал весьма скромными результаты работы правительства в этом важнейшем направлении, сообщает RT.