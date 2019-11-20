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Путин признал отсутствие роста реальных доходов населения при росте зарплат

14:17 20.11.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан России растут, но при этом реальные доходы населения стоят на месте. Эту ситуацию необходимо менять, заявил президент.

Реальные доходы населения, по словам Путина, являются одним из ключевых индикаторов экономического развития страны.

При этом он назвал весьма скромными результаты работы правительства в этом важнейшем направлении, сообщает RT.

Темы: Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 19:10
Гость: Vlodo

Да растут,с 2020 минималка вырастет до уровня Украины.
20.11.2019, 19:06
Гость: домофону

14% отходов достаточно ненашим!
20.11.2019, 19:02
Гость: Ответ:

Попробую сделать чиновником моей команды Рыжего! Вас это устроит?
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