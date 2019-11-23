Лоббист пенсионный реформы Макаров заявил о мировом экономическом кризисе

14:49

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что «меры денежно-кредитной политики не в состоянии обеспечить экономический рост, они в состоянии предотвратить экономическую катастрофу в тех самых условиях экономического кризиса, который ждет весь мир».

По его словам, раньше действовали такие механизмы, как ВТО и международное право, но сегодня они деформированы, а международное право сведено на нет, поэтому каждой стране придется выживать в одиночку.

В этой ситуации, указал парламентарий, вывод из представленного ЦБ документа - в том, что меры денежно-кредитной, бюджетной политики для обеспечения экономического роста исчерпаны, передает Regnum.

Напомним, Андрей Макаров является соавтором закона о налоге для самозанятых, а также он предлагал штрафовать самозанятых на всю сумму обнаруженного у них дохода.