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Лоббист пенсионный реформы Макаров заявил о мировом экономическом кризисе

14:49 23.11.2019
Макаров
Стоп-кадр из видео с сайта duma.gov.ru
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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что «меры денежно-кредитной политики не в состоянии обеспечить экономический рост, они в состоянии предотвратить экономическую катастрофу в тех самых условиях экономического кризиса, который ждет весь мир».

По его словам, раньше действовали такие механизмы, как ВТО и международное право, но сегодня они деформированы, а международное право сведено на нет, поэтому каждой стране придется выживать в одиночку.

В этой ситуации, указал парламентарий, вывод из представленного ЦБ документа - в том, что меры денежно-кредитной, бюджетной политики для обеспечения экономического роста исчерпаны, передает Regnum.

Напомним, Андрей Макаров является соавтором закона о налоге для самозанятых, а также он предлагал штрафовать самозанятых на всю сумму обнаруженного у них дохода.

Темы: Экономическая ситуация в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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23.11.2019, 19:56
Гость: Если

не будет городить, пить будет не на что.
23.11.2019, 19:51
Гость: Не

"Добрая, добрая, добрая, добрая..."
Женитьба Бальзаминова
23.11.2019, 18:37
Гость: таки-да

"Непонятно, какая рука невидимого рынка проталкивает этого троцкиста-космополита на самую верхнюю иерархию экономической и политической власти в Думе."-эта рука , чья надо рука..рука вполне видимого рыночного электората, с ядром вошедших во второй переходный возраст, со всеми вытекающими из него ..эффектами.
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