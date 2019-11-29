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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

14:34 29.11.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы дать 70 триллионов рублей, если в стране будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». Столь крупную сумму олигархи готовы потратить на реализацию важных для всей России проектов.

По словам замглавы Минфина Андрея Иванова, ведомство опросило российских миллиардеров и владельцев крупнейших компаний страны при подготовке законопроекта. «Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать <…> Получили проектов на 70 триллионов рублей», — сообщил Иванов.

Замминистра уточнил газете, что ведомство рассчитывает привлечь из этой суммы около 30 триллионов рублей до 2024 года, пишут «Известия».

Инициатором разработки документа о защите инвестиций выступил помощник президента Андрей Белоусов. В прошлом году он предложил президенту РФ Владимиру Путину направить более 500 миллиардов рублей сверхдоходов крупного бизнеса на реализацию нацпроектов.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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29.11.2019, 18:33
Гость: да-да

неужели опять поведемся на еврейские фокусы.
29.11.2019, 18:33
Гость: Шило

Деньги копит,наверно на Марс дернуть хочет,без возвратно!
29.11.2019, 18:12
Гость: Патриот Золотой Орды

Просто вы ничего не понимаете в бизнеце и государственном управлении.
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