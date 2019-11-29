Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

14:34

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы дать 70 триллионов рублей, если в стране будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности». Столь крупную сумму олигархи готовы потратить на реализацию важных для всей России проектов.

По словам замглавы Минфина Андрея Иванова, ведомство опросило российских миллиардеров и владельцев крупнейших компаний страны при подготовке законопроекта. «Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать <…> Получили проектов на 70 триллионов рублей», — сообщил Иванов.

Замминистра уточнил газете, что ведомство рассчитывает привлечь из этой суммы около 30 триллионов рублей до 2024 года, пишут «Известия».

Инициатором разработки документа о защите инвестиций выступил помощник президента Андрей Белоусов. В прошлом году он предложил президенту РФ Владимиру Путину направить более 500 миллиардов рублей сверхдоходов крупного бизнеса на реализацию нацпроектов.