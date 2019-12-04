Неработающие пенсионеры с 1 января 2020 года получат прибавку к пенсии

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С 1 января следующего года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента, что позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Таким образом, после пересчета средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.