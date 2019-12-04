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Неработающие пенсионеры с 1 января 2020 года получат прибавку к пенсии

20:58 4.12.2019
Пенсионеры
© KM.RU, Илья Шабардин
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С 1 января следующего года пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6 процента, что позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Таким образом, после пересчета средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 00:54
Гость: федор

Спасибо всем ЧЛЕНАМ партии ЕР за заботу,а также всем депутатам всех уровней, что поделились с нищими и обездоленными.,
05.12.2019, 00:37
Гость: И по факту эта индексация, как и прежние, у

На вас не угодишь, тут вам не так , и тут вам не здесь, лишенцы.
Ну обратитесь к президенту чтоб пенсию не повышали, болезные, вечно недовольные.
Пенсии всё индексируют, а у Зои всё 8 тысяч.
04.12.2019, 23:20
Гость: Зоя

На целую тысячу рэ! Это же на целых 15 долларов!
Кто получал 8,5 тысяч рэ(130 долл.), будут получать 9,5(145 долл.) !
У меня кружится голова от счастья.
Спасибо, барин!
Я не сомневаюсь, на загнивающем Западе о таких пенсиях люди могут только мечтать.
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