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Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

14:42 6.12.2019
Фото с сайта minenergo.gov.ru
Фото с сайта minenergo.gov.ru
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак в статье, опубликованной журналом «Энергетическая политика», констатировал стабилизацию топливного рынка страны за счет демпфирующего механизма. Кроме того, по его данным, цены растут темпами значительно ниже инфляции, передает ТАСС.

Новак сравнил показатели в 2,7 процента в начале года и 3,7-4 процента в октябре 2019-го. Глава ведомства отметил, что национальный топливный рынок стабилизирован благодаря демпферу. Также министр рассказал, что удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо. Соответствующие правила действовали до июля текущего года. По его мнению, тактика выбрана верно.

Александр Новак спрогнозировал стабильную ситуацию с ценами на топливо в следующем году. «Даже если мы столкнемся с резким ростом цен на нефть, риски для внутреннего рынка будут практически отсутствовать», — отметил Новак и назвал причину этого. Он заявил, что рост дисконта в ценах внутреннего рынка на бензин и дизельное топливо нивелируется одновременным увеличением демпфирующих надбавок.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Динамика цен на автомобильное топливо, Министерство энергетики РФ
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06.12.2019, 14:44
Гость: SL

Вера в прогнозы наших политиков, это самообман и не более.
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