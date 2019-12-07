Что такое акции и облигации? Что выбрать?

19:45

На рынке ценных бумаг представлено несколько видов инвестирования

Однозначно утверждать, какой из них выгоднее, достаточно тяжело. В статье будет рассмотрено, что такое акции и облигации. С помощью детального обзора, руководствуясь, конечно же, собственными предпочтениями, можно сделать свои выводы.

Разница между облигациями и акциями ― сравнение

Акции и облигации предполагают получение отдачи инвесторам от вложений. Компании используют ценные бумаги для привлечения капитала. Акции, предлагающие долю в компании, начинают продаваться в так называемый момент IPO (во время первого публичного размещения). Капитал, вложенный в акции, подвержен высокому риску. Курс зависит от стоимости компании. Цена ЦБ будет колебаться в зависимости от ее положения на финансовом рынке.

Облигация сродни кредитному продукту. Ее предлагают по фиксированной процентной ставке. Инвестор получает стабильный уровень дохода, но без рисковыми такие операции назвать нельзя. Существует вероятность, что компания не сможет погасить задолженность держателям ценных бумаг. В то же время именно владельцы облигаций могут рассчитывать на первоочередные выплаты в случае банкротства. Акционеры же могут понести существенные убытки.

Механизм действия акций

Акция подтверждает факт владения определенной частью в УК акционерного общества инвестором. Держатель ценной бумаги приобретает право на получение части прибыли и имущества компании, в случае ликвидации или банкротства.

Формирование капитала любым акционерным обществом происходит путем эмиссии акций. В закрытой форме предприятия выпущенные ценные бумаги не поступают на фондовый рынок, а только распределяются между учредителями. Полный пакет акций (100%) может принадлежать только одному учредителю.

В ОАО акции поступают в продажу после процедуры листинга. Предварительное составление списка ценных бумаг может и не проводиться. Стать владельцем доли предприятия такой формы имеет право любой желающий. Определенная часть акций может также обеспечить право на участие в собраниях и голосовании в направлениях развития компании.

Размер доли будет зависеть от числа эмитированных акций. Владельцу одной тысячи акций, при условии, что было выпущено один миллион ценных бумаг, будет принадлежать всего 0,001 доля капитала АО. Из чего можно сделать вывод, что продажа акций – это своеобразная передача части имущества компании в руки инвестора. Различают два вида финансового инструмента – обычные и привилегированные акции.

Ценные бумаги любого предприятия – это осознанный риск для инвестора, ведь их доходность может существенно снизиться в зависимости от положения на рынке, к тому же зачастую оценка предприятия не всегда обоснованная.

Принцип работы облигаций

Облигации наряду с акциями эмитируют для улучшения финансового состояния предприятия. Приобрести ценные бумаги имеют право как юридические, так и физические лица.

В отличие от акций, у облигации ограничен срок действия. Ее держатель получает право на доход в виде фиксированных процентов. По завершении срока действия документа, инвестору возвращают номинальную стоимость.

Облигация выступает в некотором роде долговой бумагой. В отношении рискованности, кредитный продукт – более выгодный вариант, так как волатильность акций довольно низкая. Но полной гарантии никто дать не может. И в этом случае существует вероятность того, что предприятие не расплатится с кредитором.

Основные отличия

Сравнить два вида ценных бумаг можно с помощью несколько характеристик:

Возможность воздействия на управление компанией. Владельцы акций получат право принимать участие в политике эмитента. Держатели же облигаций никоим образом не могут влиять на судьбу предприятия, так как всего лишь предоставляют краткосрочный заем. Статус владельца ценной бумаги. Акционер выступает совладельцем предприятия, а облигации лишь дают право стать кредитором. Доходы от акций существенно превышают фиксированную ставку по облигациям. Зачастую размер этих величин несоизмерим. Рискованность вложений характерна для обоих случаев, но у держателей облигаций есть больше шансов получить расчет в случае потери предприятием платежеспособности.

Как итог, акции могут за короткий срок сделать инвестора богатым, а в случае обесценивания оставят ни с чем. Облигации, действительно, более надежны. Но уровень дохода по этим ценным бумагам хоть и стабилен, зато невелик. Поэтому зачастую начинающие инвесторы выбирают именно облигации, а акции больше служат выгодным инвестиционным инструментом для продвинутых игроков финансового рынка.

Схема выплат по ценным бумагам

Владельцы ценных бумаг получают выплаты, регламентированные эмиссионными документами выпуска. Размер дивидендов определяют решением на общем собрании, другие трансакции не предусмотрены. Акционеры предприятия на стадии ликвидации получают часть средств, только при их наличии и после полного выполнения обязательств стороной перед кредиторами.

Держателям облигаций перечисляют процентный доход, его периодичность обозначена в проспекте эмиссии либо в решении о выпуске. Дополнительные выплаты и в этом случае также не предусмотрены. Регулярность и сроки выплат по ценным бумагам определяются для каждой из них по отдельности.

Дивиденды по акциям, как правило, выплачивают раз в год, но некоторые предприятия могут перечислять деньги ежеквартально. Сроки устанавливаются в каждом отдельном случае решением акционеров о распределении прибыли компании и могут существенно различаться год от года. Это значит, что существует вероятность отсутствия выплат, в случае неудовлетворительного финансового результата. Доходность инвестиции будет равна нулю.

Владельцы облигаций получают деньги регулярно – раз в месяц, полугодие, квартал или год. Механизм перечисления не меняют в течение срока действия займа. Размер процентного дохода, а также порядок изменений прописан в эмиссионных документах выпуска.

Определение стоимости ценных бумаг

Номинальная стоимость акций и облигаций определяются документами при эмиссии. При первичном размещении ЦБ, как правило, купля-продажа производится по стоимости, установленной компанией. На вторичном рынке ценных бумаг их стоимость может кардинально отличаться от изначальной.

Цена на акции устанавливается исходя из финансовых результатов деятельности эмитента, размера дивидендов, выплачиваемых на акцию, а также предполагаемых финансовых результатов. Чем благоприятнее ожидания и лучше показатели – тем выше стоимость акции. По результатам деятельности она может, как возрастать, так и снижаться.

Что касается облигации, то ее цена зависит от номинальной стоимости, а также доходности эмиссии, срочности. Связан показатель и с общей процентной ставкой на финансовом рынке.

Существует обратная зависимость в установлении цены облигации. При росте стоимости средств в экономике, в независимости от результатов хозяйственной деятельности предприятия, ценность ЦБ снижается, при снижении наоборот растет. Несмотря на то, что колебания рыночной цены бывают значимыми, это не влияет на выплаты при погашении, а также номинальную доходность.

Долевые и долговые ценные бумаги – в чем принципиальное отличие

В силу перечисленных выше факторов, покупка облигаций сопряжена с гораздо меньшим количеством рисков, по сравнению с акциями. Ведь поток платежей инвестору известен заранее, как и размер, а также точная дата выплат. Держатель облигаций гарантировано получает фиксированную сумму дохода и право на первоочередное возмещение средств в определенный срок.

Инвестору не приходится принимать на себя риски бизнеса эмитента, за исключением случаев, когда предприятие признает себя банкротом, но такое случается крайне редко. Важно также заранее учитывать, что экономическое процветание никоим образом не отразится на выплате по облигациям. Точно так же как и развитие отрасли, подъем экономики в целом.

Любая компания обязуется выполнить все условия по эмитированным обязательствам. Если говорить простым языком, владельцу облигаций должны отдать деньги при любых раскладах. Держатели акций на такие гарантии рассчитывать не могут. К тому же несвоевременная выплата по ценным бумагам приведет к снижению их стоимости и как следствие еще большим потерям.

У инвесторов есть возможность получить дополнительный доход от облигаций. Если на ценные бумаги будет повышаться цена, их можно реализовать на выгодных условиях или же не переживать по этому поводу и дожидаться погашения выпуска облигаций. В любом случае будет обеспечен запланированный доход.

Рынок облигаций можно сравнить с тихой гаванью, это отличный способ для инвесторов, которые не хотят рисковать. Такое вложение денег поможет не только получить ощутимый доход, но и уберечь деньги и от инфляции.

Для инвесторов, которые не хотят дожидаться сроков выплат по облигациям, подойдут ценные бумаги с возможностью стабильного регулярного погашения. Их держатель будет предварительно осведомлен о дате снятия ограничения, когда он сможет реализовать облигации. Эмитент оставляет за собой право установить цену выкупа, эта процедура еще называется выставлением оферты.

Инвестору остается подсчитать предполагаемый уровень дохода, оценить все возможности – выгоднее воспользоваться правом продажи или оставить ценные бумаги в инвестиционном портфеле для так называемого подстригания купонного заработка.

Акции или облигации что выбрать

Начинающим инвестором зачастую тяжело выбрать один тип ценных бумаг. Совместное использование акций и облигаций может стать выгодным решением, ведь у каждого вида финансового инструмента есть свои преимущества:

Эмиссией акций занимаются только корпорации. Облигации выпускают и объединения предприятий, и правительственные институты. Вкладчик может получить дивиденды за инвестирование в акции, но доходность не гарантирована. Долговые обязательства обеспечивают стабильные выплаты, за исключением случаев банкротства правительства или организации. Облигации – более безопасная категория ценных бумаг, что в особенности проявляется в случае потери платежеспособности.

Классификация акций

Как уже говорилось выше, различают обычные и привилегированные виды акций. К первой категории относятся ценные бумаги, уровень дохода по которым напрямую зависит от размера чистого дохода компании и направлений ее дивидендной политики.

В свою очередь привилегированные обеспечивают право их владельцу на получение дивидендов в фиксированном размере. Ставка не зависит от уровня прибыли, полученного АО в данном отчетном периоде. Владельцы таких акций лишаются права на принятие решений в части деятельности компаний.

Заработок владельцев акций часто приравнивают к доходу от банковских депозитов. Но инвестирование в ценные бумаги – гораздо рискованный выбор, ведь стопроцентные гарантии выплат никто не может дать. В отличие от вкладов, по которым известен фиксированный доход на выгодных условиях.

Вкладчик также может рассчитывать на получение прибыли путем изменения рыночной цены акции. Но инвесторы должны учитывать, что финансовый рынок нестабилен. Цена за один день может, как вырасти, так и снизиться. Доля привилегированных акций не превышает 25% УК предприятия, часть обыкновенных не должна быть меньше 75%.

Виды облигаций по типу получения дохода

Облигация гарантирует право ее владельцу получить не только номинальную стоимость, по завершении срока действия ценной бумаги, но и фиксированного дохода. Определяется сумма выплат как процент от НС. Облигации бывают нескольких типов – именные, купонные, необеспеченные и обеспеченные.

Купонные облигации еще называют облигациями на предъявителя. К таким ценным бумагам применяют специальные купоны, по завершении срока действия которых выплачивается доход от процентов.

Именные облигации выдаются на имя держателя. Владельцу ценной бумаги присваивается именной сертификат. Обеспеченные отличаются реальным обеспечением активами в виде залогового имущества, оборудования, а также фондовых бумаг. Необеспеченные подкрепляются только честным именем компании, в сделке отсутствуют материальные активы.

Формы ценных бумаг

Различают две основные формы акций и других ценных бумаг:

Документарная – были изобретены более четырех сотен лет назад. Право владения присваивается с помощью документа надлежащего образца – непосредственно самой акцией или сертификатом. Последняя форма используется в том случае, если акция передана на хранение в депозитарий. При бездокументарной ― владельца устанавливают записью в реестре ЦБ в случае эмиссии бумаг акционерным обществом. Также может быть произведена запись по счету «депо» в депозитарии при депонировании.

Привилегированные акции делятся на несколько категорий по своей форме:

В кумулятивных изначально происходит накопление дохода и только затем выплата. Такая форма в особенности актуальна для предприятий с затрудненным финансовым состоянием. Ордер обеспечивает право на покупку акций того же общества по фиксированной стоимости. Возвратные используются компаниями для отзыва с последующей выплатой премиальных. Для обмена на обыкновенные ценные бумаги в пределах одного акционерного общества могут использоваться конвертируемые акции.

Классификация облигаций по способу обеспечения и срокам займа

Облигация – долговое обязательство, обеспечивающее право владельцу на получение от эмитента в предусмотренный срок номинальной стоимости ценной бумаги или другого имущественного эквивалента. К тому же держатель облигации получает фиксированную доходность, установленную исходя из размера номинальной стоимости или прочего имущественного право.

Выпуском облигаций могут заниматься местные органы власти, государство, корпорации, срок существования которых составляет более 24 месяцев. Еврооблигации эмитируют для иностранных вкладчиков, в том числе из Соединенных Штатов Америки.

По сроку действия облигации делятся на следующие категории:

краткосрочные – до одного года;

среднесрочные – выплаты, по которым осуществляются в течение двух-семи лет;

долгосрочные ценные бумаги эмитируются на срок до тридцати лет.

Делятся облигации и по способу обеспечения:

Обеспечение залогом какого-либо имущества акционерных обществ или имущества третьих лиц характерно для закладных долговых обязательств. Беззакладные также известные как необеспеченные могут выпускаться акционерными обществами, в том числе и государственными, если срок их основания составляет не менее трех лет. Конвертируемые обеспечивают держателя правом на обмен. Облигаций ― на акции.

Облигации еще называют твердыми долговыми обязательствами, за счет чего они отличаются большей надежностью, по сравнению с акциями. Но все же остается вероятность изменения процентной ставки, к рискам можно отнести и снижение рыночной стоимости облигации.

Совладелец или кредитор

Акции обеспечивают право владения небольшой частью предприятия. Или большой, в том случае, если у вкладчика есть возможность инвестировать крупную сумму денег. У владельца появляются определенные привилегии. К примеру, право голоса для принятия решения, в том числе выбор состава совета директоров. Как правило, одна акция приравнивается к одному голосу.

Но это не самое главное, ведь акции обеспечивают право на определенную часть прибыльности. Выплачивается она в виде дивидендов.

Компании имеют право привлекать ИК за счет выпуска акций и их последующей реализации. Но также они могут брать в долг, путем эмиссии облигаций. Это можно также представить как покупку части задолженности организации, а не доли бизнеса. Как это происходит в случае с акциями. Держатели облигаций не наделены правом голоса, и претендовать на доходы предприятия не могут. Но они наделены другими преимуществами.

Основа заработка

Постоянные изменения цен на акции ― в сторону снижения или увеличения, в основном вызваны показателем прибыльности предприятия. С ростом доходов происходит и удорожание ценных бумаг. И, соответственно, наоборот, банкротство компании лишит акционеров их денег.

Ухудшение финансового состояния предприятия повлияет на возможность платить по долгам. Владельцы акций в таком случае окажутся последними в очереди на компенсацию. И, как правило, они не получают ничего.

Держатели облигаций получают проценты на постоянной основе, независимо от положения дел компании. Конечно же, до ее банкротства. Владельцы долговых обязательств, до момента утраты платежеспособности, будут регулярно получать положенную сумму по долгам, что и предусмотрено действующим законодательством.

Единственным недостатком облигаций можно назвать то, что даже существенное улучшение дел компании никак не повлияет на величину отчислений. Никаких дополнительных премиальных или бонусов не предусмотрено.

Последствия банкротства

В случае банкротства владельцы акций, как уже было указано выше, могут рассчитывать на возврат средств в последнюю очередь. При чем, большими преимуществами обладают привилегированные ценные бумаги.

Возмещение держателям обычных акций практически не производится. По долговым обязательствам рассчитываются прежде всего.

Лучшее время для покупки акций

Удачность инвестиций зависит от нескольких факторов. Новички, как правило, предпочитают акции. Но им стоит учитывать, что это один из самых рискованных финансовых инструментов. Так как на рынке ЦБ довольно высокая волатильность. Поэтому прежде чем пойти на риск необходимо обдумать стратегию.

Проблема неудачного капиталовложения также может быть связана с недостаточным количеством средств у посредника. Ведь акции реализуют целыми лотами, и для их покупки понадобится значительная сумма депозита.

Покупать акции имеет смысл в следующих случаях:

Есть уверенность в их надежности. Процесс эмиссии регламентирован на законодательном уровне. Прежде чем заключать сделку следует убедиться в законности обращения. Есть основание для ожидания высокой прибыльности. По мнению специалистов, наиболее выгодный вариант – это недооцененные акции с большой перспективой. В особенности, когда наиболее вероятен их рост. Цена на них более доступная в отличие от ценных бумаг крупных корпораций. С другой стороны только фундаментальный анализ поможет не сделать ошибку при выборе акций небольших организаций. При покупке акций важно реально оценивать финансовое состояние и дальнейшую платежеспособность. Если ценные бумаги не по карману, лучше выбрать другой финансовый инструмент или вернуться на рынок, когда удастся увеличить размер депозита. Начать торговлю можно и с помощью кредитного плеча, но существует высокий риск потерять все, в особенности, для новичков.

Аргументы в сторону облигаций

В целом, успешность инвестирования этого вида ценных бумаг практически не имеет отличия от покупок акций. С единственным нюансом, долговые обязательства – более надежный финансовый инструмент. К тому же на рынке ценных бумаг представлены также государственные облигации, по которым выплаты гарантированы на правительственном уровне.

Большинство акций выпускаются с низким порогом входа, номинал – всего 1000 рублей. Единственное, что должно волновать инвестора – доходность, надежность и сроки погашения. В числе рисков только расформирование или полная потеря платежеспособности предприятия.

Выбор вкладчика будет зависеть, конечно же, от его личных предпочтений. Но в инвестиционном портфеле всегда можно совместить и акции, и облигации.

«Состав» облигации

Долговое обязательство состоит из нескольких параметров:

Номинала. Компания-эмитент обязуется выплатить держателю ценной бумаги всю сумму в конце срока действия. Эту трансакцию и называют погашением облигации. Под купоном подразумевают плату компании за право пользоваться средствами. Измеряется размер вознаграждения в процентном соотношении к номиналу. Выплачиваются купоны раз в году или каждые 6 месяцев. В числе составляющих облигаций и дата погашения. Под этим параметром подразумевают время расчета с инвестором – выплату номинала и последнего купона.

Облигации имеют особенности в части выплат. У некоторых ценных бумаг отсутствуют купоны. Их размещают со скидкой, а вкладчик получает доход в момент погашения, т.е. по полному размеру номинала. Некоторые ЦБ имеют амортизацию долга. В таком случае эмитент не выплачивает помимо купонов и долю номинала.

Бессрочные также известные как вечные облигации отличаются тем, что компания не обязана выплачивать номинальную сумму долговых обязательств. Владелец ценных бумаг получит только купоны. Ценные бумаги с переменным купоном выплат могут быть привязаны к ставке межбанковского кредитования или другому макроэкономическому показателю.

Расчет доходности долговых обязательств

Выделяют два вида такой доходности. Их можно найти на сайте биржи или в торговом терминале:

Отношение ближайшего купона к действующей цене называют текущей доходностью. К примеру, компания выплачивает купон, его ставка составляет 10% от номинальной стоимости – 100 рублей. Облигацию продают по цене 1 тыс. рублей. Текущая доходность в таком случае будет составлять 10% (100 руб. / 1000 руб. * 100%). Отношение будущих платежей, включая выплаты номинала и купонов к текущей стоимости, помогает определить доходность к погашению. Измеряется показатель в годовых процентах. Помогает оценить долгосрочные инвестиционные перспективы.

Стоимость облигации

Акции и облигации реализуют на биржах. Трансакции проводят как в иностранной, так и в национальной валюте. Курс определяют в процентах от номинала. Если на сайте курс ЦБ составляет 95,5%, а размер номинала равен 1 тыс. рублей, в таком случае стоимость облигации – 955 рублей.

Выходит, что ценная бумага, за которую компания обещает 1 тыс. рублей на самом деле стоит на 45 рублей дешевле. Такое вполне возможно, хотя здесь вероятен подвох. Ведь стоимость облигации определяется с учетом нескольких параметров.

Надежность компании-эмитента

У вкладчика, инвестировавшего деньги в облигации, существует риск несвоевременной выплаты. Так называемый дефолт происходит, когда компания утрачивает возможность обслуживать долг, т.е. отдать номинал и купоны. В случае банкротства вкладчик может потерять существенную часть капитала.

Чтобы себя обезопасить, инвесторы требуют повышенную ставку доходности. Но если прибыльность ЦБ предлагается в размере более 50%, с компанией явно что-то не так. Определить финансовую стабильность предприятия можно по кредитному рейтингу, расчетом которого занимаются специальные агентства.

Спрос на капиталовложения

Как ни странно, спрос на деньги также может влиять на стоимость облигаций. Так называемая цена определяется как процент, под который эмитент ЦБ готов занять средства, а потенциальный вкладчик – одолжить. К примеру, экономическая ситуация в стране стабильная, свободных денег на финансовом рынке предостаточно. А это значит, что компании могут реализовать облигации по сниженной ставке купона.

Оценить количество денег в экономике можно по движению ключевой ставки. Ее уровень определяет Центральный банк. Влияют также ставки по кредитам и депозитам.

Стоимость облигации имеет обратно пропорциональную зависимость по отношению к ставкам денежного рынка. Это объясняется фиксированным купоном. На все том же примере с облигацией, стоимость которой составляет 100 рублей. Если депозитная ставка снизится на 2 пункта, до 8%, инвесторы начнут искать другой способ капиталовложения. Спрос на ценную бумагу вырастет, соответственно увеличится и стоимость в национальной валюте, а доходность снизится.

Действует это правило и обратном порядке. К примеру, если Центробанк повысит ставку, то коммерческие кредитно-финансовые учреждения увеличат ставки по депозитам. Вкладчики предпочтут банковский продукт, а спрос на долговые обязательства и соответственно их стоимость снизится.

Сроки выплаты купонов

Стоимость ценной бумаги можно повышаться в связи с приближением даты выплаты купона. Это происходит по причине накопления купонного дохода. К примеру, цена облигации, как из примера выше, равняется 1 тыс. рублей. Эмитент обязан выполнить финансовые обязательства завтра. Поэтому отличным решением будет приобрести ценную бумагу сегодня и уже завтра получить и купон, размером 100 рублей. А затем реализовать облигацию за 1000 рублей.

Если рассчитать доходность такого вложения, то всего за 1 день получится 10% или 3650% годовых. Такой способ заработка будет востребованным. Но владельцы облигаций маловероятно будут продавать ценные бумаги по такой цене за один день до начисления надбавки.

Уже с первого дня стоимость ценной бумаги включает не только номинал, но и НКД. Именно на эту часть купона может рассчитывать владелец облигации. Ее величина определяется исходя из времени до даты выплаты.

К примеру, купон равняется 100 рублей. Предположительно, до даты выплаты осталось 50% срока. В таком случае НКД составит 50 рублей. Но непосредственно накануне, купить облигацию можно только по номинальной стоимости, а также купон практически в полном объеме. В этом случае будет учтен риск, о котором упоминалось выше. После выплаты купона, стоимость снизится на его величину.

Сроки погашения

Считается нормой, когда доходность ценных бумаг в краткосрочном периоде ниже, по сравнению с долгосрочным владением облигации. Если доходность коротких бумаг, срок погашения по которым составляет 1, 6 или 12 месяцев, выше по сравнению с десяти- и двадцатилетними в течение 50 лет, можно говорить в таком случае о приближающейся рецессии.

Именно этот показатель и предшествовала семи последним кризисам на финансовом рынке. Но индикатор имеет свои недостатки. Точные сроки начала рецессии спрогнозировать нельзя.

Какой доход приносят акции

Этот показатель определяется как отношение дохода, полученного от ценных бумаг, к рыночной стоимости. Состоит из нескольких параметров:

Суммы, полученной в результате курсовой разницы между приобретением и реализацией акции. Дохода в виде дивидендов.

Текущая доходность позволяет оценить выгоду в случае немедленной продажи акции, по действующей цене на рынке. Ее желательно рассчитывать за определенный период. Также немаловажное значение имеет начальный и конечный уровень цены за этот же срок.

Доход от ценной бумаги получается за счет разницы стоимости купли-продажи. В процентном соотношении это денежное выражение называют доходностью. Она может быть как положительной, так и отрицательной. То есть инвестор рискует получить убытки или выйти в ноль.

Удобнее будет разобрать расчет на конкретном примере. Инвестор приобрел одну обыкновенную акцию Газпрома в апреле 2018, цена - 131, 35 рублей. В сентябре этого же года он продал ценную бумагу по цене 181, 5 рублей. Доходность от проведенных операций рассчитывается очень легко. Необходимо прибыль, полученную как разницу между суммой продажи и суммой покупки, разделить на сумму вложений. Полученное значение следует умножить на 100%. В итоге получится 38,18%.

Для расчета годовой доходности необходимо прибыль разделить на величину вложений и умножить на срок, полученный в результате деления 365 на срок инвестирования. Как и в предыдущей формуле, для относительного выражения значения, его нужно умножить на 100%. Из чего следует, что за 170 дней владения акциями, вкладчику удалось получить 81,2% годовых. Вместо дней можно использовать в расчете и месяцы. Ничего сложного в определении доходности акции нет.

Формирование цены на акции и облигации

Стоимость акции образуется за счет условий спроса и предложения на финансовом рынке. Чем больше инвесторов захотят приобрести ценные бумаги, тем выше становится их цена.

И с точностью до наоборот, в случае, если предложение существенно превысит спрос, стоимость начнет снижаться. Ключевое значение для роста цены ЦБ имеет потенциальный рост прибыльности эмитента. Стоимость акции может повыситься даже в момент, когда фирма не зарабатывает. Несмотря на то, что у нее есть достаточно большой потенциал развития, в том числе и финансового. В качестве примера можно привести высокотехнологичную компанию Twitter.

Цена, в случае с долговыми обязательствами, во многом зависит от рейтинга надежности. Присваивают его профильные агентства, включая Fitch и &P. К примеру, рейтинг корпоративных ценных бумаг компании Эпл определен как AAA. А это означает высокий уровень надежности. Результат оценки рейтингового агентства показал, что фирма сможет выполнить все обязательства, включая выплату инвесторам причитающегося вознаграждения. Но нужно быть готовым к тому, что процентная ставка в таком случае установлена небольшая.

Рискованность вложений и гарантии

Инвестиции в ценные бумаги, как и прочие денежные вложения, предполагают определенные риски. Но наиболее рискованный финансовый инструмент – это акции. Именно владельцам этих ценных бумаг не гарантируют возврат потраченных средств и какие-либо выплаты.

Обеспечением облигаций выступают, как правило, активы и имущество эмитента. Кредиторы могут быть уверены не только в выплате номинала, но в и регулярном получении процентного дохода. Акционеры же могут рассчитывать в случае банкротства лишь на ту часть компенсации, которая останется после выплаты всех обязательств.

Для оценки риска акций используют максимальное значение падения котировок за несколько лет. Для стабильных ценных бумаг показатель может составить не более 10%. Для рискованных – около 50 или даже выше 70%. Существует также вероятность снижения финансового рынка в целом, когда наблюдается падение всех акций.

С облигациями же все с точностью до наоборот. Вероятность дефолта составляет всего 0,6-1,0%, если рассматривать его по отечественному рынку. С другой же стороны дефолт приведет к падению стоимости долговых обязательств практически до нуля. Лучше всего покупать ценные бумаги, в которых есть уверенность – эмитентом, в таком случае, выступает государство или надежные корпорации.

Сроки обращения ценных бумаг

Акции – это ценные бумаги без ограниченного срока действия, которые обеспечивают инвестору дивиденды. При благоприятных, конечно же, условиях до момента ликвидации предприятия. Облигации эмитируются на срок, обозначенный в эмиссионных документах.

При принятии инвестиционного решения должны взвешиваться все преимущества и недостатки видов финансовых инструментов с учетом потребностей каждого инвестора. Универсального решения проблем не существует, поэтому во внимание должны приниматься все индивидуальные факторы.

Вкладчик имеет право держать акции сколько угодно. Но желательно до того момента, пока компания-эмитент продолжает развиваться и приносить отличную доходность. Есть многочисленные примеры предприятий, у которых масштабы деятельности растут несколько десятилетий подряд, точно так же как и их акции. В их числе Уолт Дисней с 1968 года.

На отечественном рынке представлены долговые обязательства с самыми различными сроками погашения – от нескольких дней до нескольких десятков лет. К примеру, есть облигации даже до 2065 года. Но самыми популярными остаются все же ценные бумаги со сроком от одного года до пяти лет.

Ликвидность операций с ценными бумагами

И акции, и облигации относятся к биржевым инструментам. Поэтому эти ценные бумаги имеют отличную ликвидность. Этот термин означает скорость, с которой может быть произведен обмен актива в денежное выражение.

Необходимо учитывать, что и среди облигаций, и акций можно найти ЦБ с низким уровнем ликвидности. Их лучше избегать, так как найти покупателя в дальнейшем будет очень сложно.

Большинство инвесторов предпочитают придерживать долговые обязательства до момента погашения, поэтому проблема ликвидности для облигаций встречается все чаще. В обращении все сложнее найти привлекательные ценные бумаги определенных эмитентов.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что акции – это один из самых рискованных, но в то же время высокодоходных финансовых инструментов. Приобретение ценных бумаг при этом не гарантирует стабильную доходность. Инвестиции в облигации относятся к более надежным капиталовложениям. Этот продукт следует выбирать тем, для кого имеет значение сохранности капитала с небольшим уровнем прибыльности. Однозначно определить, что лучше акции или облигации невозможно. У каждого инвестора будет свой оптимальный вариант.