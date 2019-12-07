«Нафтогаз» ответил на предложение Медведева по транзиту газа

19:24

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.

"Нулевой вариант" — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" равнялась нулю", — написал Витренко в Facebook.

Он напомнил, что российская госкорпорация обязана выплатить 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" три миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации — невозможный вариант", приводит слова Витренко РИА Новости.

Ранее глава правительства отметил, что украинская компания и "Газпром" не смогут договориться о новом контракте, если Киев продолжит требовать выплаты по судебным решениям. Медведев отметил, что сторонам необходимо договориться об обоюдовыгодном решении. Российский премьер также призвал Киев отказаться от навязывания высоких тарифов на транзит.