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«Нафтогаз» ответил на предложение Медведева по транзиту газа

19:24 7.12.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который призвал стороны прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора.

"Нулевой вариант" — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" равнялась нулю", — написал Витренко в Facebook.

Он напомнил, что российская госкорпорация обязана выплатить 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" три миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации — невозможный вариант", приводит слова Витренко РИА Новости.

Ранее глава правительства отметил, что украинская компания и "Газпром" не смогут договориться о новом контракте, если Киев продолжит требовать выплаты по судебным решениям. Медведев отметил, что сторонам необходимо договориться об обоюдовыгодном решении. Российский премьер также призвал Киев отказаться от навязывания высоких тарифов на транзит.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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07.12.2019, 23:34
Гость: Снур

Еще раз для ..... незалежникофф :вам же вашим "любимым" русским языком сказано - не снимете свои дебильные претензии - газа НЕ БУДЕТ.Аллес.
07.12.2019, 23:10
Гость: уточнение

Равные цены на нефть и газ обычное условие глубокой экономической интеграции по сравнению с Зоной свободной торговли. В Ед.Эк.Пространстве, Общем рынке или экономическом Союзе создаются равные общие механизмы ценообразования, единый рынок и равные условия конкуренции. Понятно, если в одном из членов такого объединения цены на энергоносители будут вдвое выше, чем для других, никакого равенства условий не будет. Шото надо решать. Или для всех потребителей цены устанавливать равные на основе цен мирового рынка( самое простое и выгодное решение), или устанавливать более низкие равные внутренние цены. Как в СССР, когда цена тонны нефти равнялась 27 рублям или 45 тогдашним долл., а на мир.рынке в конце 80-х на сотню дороже. Или около этого.Второе довольно трудно, поскольку производители той же нефти попытаются максим. ее объем продать на внешний по отношению к внутреннему рынок.
07.12.2019, 23:05
Гость: простаку

Поверь, откупится от вас. И будете жить спокойно, без трубы
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