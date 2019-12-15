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Китай отложил введение новых пошлин на товары из США

13:52 15.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР сообщил, что откладывает введение новых пошлин на импорт из США, который был запланирован на 15 декабря. Ограничения могли коснуться различных товаров - от кукурузы и пшеницы до автомобилей и автозапчастей американского производства, пишет "Коммерсант".

Уже введенные ранее пошлины останутся в силе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары, которые планировалось ввести 15 декабря. Причиной этому стало то, что странам удалось прийти к соглашению по первому этапу торговой сделки.

Темы: Отношения США и Китая, Акцизы и пошлины , Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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15.12.2019, 18:14
Гость: Судя по последнему абзацу,

США сломались первыми.
15.12.2019, 14:10
Гость: Вот и всё

Сломали Китай.
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