Китай отложил введение новых пошлин на товары из США

13:52

Комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР сообщил, что откладывает введение новых пошлин на импорт из США, который был запланирован на 15 декабря. Ограничения могли коснуться различных товаров - от кукурузы и пшеницы до автомобилей и автозапчастей американского производства, пишет "Коммерсант".

Уже введенные ранее пошлины останутся в силе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на китайские товары, которые планировалось ввести 15 декабря. Причиной этому стало то, что странам удалось прийти к соглашению по первому этапу торговой сделки.