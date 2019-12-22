СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с «Газпромом»

15:16

Пять украинских компаний заключили прямые контракты с ПАО "Газпром" на поставку газа с 1 января 2020 года, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на рынке.

О каких компаниях и объемах идет речь, не уточняется.

В начале октября 2019 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

20 декабря Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.