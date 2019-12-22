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СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с «Газпромом»

15:16 22.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Пять украинских компаний заключили прямые контракты с ПАО "Газпром" на поставку газа с 1 января 2020 года, сообщает  "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на рынке.

О каких компаниях и объемах идет речь, не уточняется.

В начале октября 2019 года глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

20 декабря Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину. 

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину истекает 31 декабря 2019 года.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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22.12.2019, 22:33
Гость: пенсионер

Позиция Москвича очень смахивает на поведение кота Леопольда из известного мультфильма!"Дружеские США" не дают достроить каких-то 10-20 км Северного потока-2, "дружеский суд " в Стокгольме присуждает Газпром к штрафу в 3 млрд $, и отклоняет его претензии к Нафтогазу под предлогом, что на Украине тяжелое экон. положение; а претензии Киева на наши южные области тоже подчеркивает "миролюбие" укр."братьев"?В то же время американцы сравняли во ВМ войне Дрезден с землей, сбросили на Японию атомные бомбы, и теперь США для Германии и Японии служат примером "дружбы народов". И никаких " идеологических бредней"!
22.12.2019, 21:35
Гость: Alex202

Среди прочего, у того кто не враг России нет позывов сжигать заживо людей с точкой зрения, отличной от его.
22.12.2019, 20:07
Гость: нехохол

Украина-мелкая пешка в этой глобальной игре,да она откусит свой кусок,только и всего,не она правит бал и дело не в ней.Россия сделала очень тонкий и правильный ход по укреплению своих позиций на газовом рынке Европы.США,не очень будут обрадованы такому ходу событий,теперь очевидно,что Европа получит газ и через Украину и по СП2 и Турецкому потоку,что серьёзно повлияет на желание европейцев покупать их сжиженный газ.Вполне вероятно,те кто применил санкции считали,что Россия и Украина не договорятся,СП2 и Турецкий потоки заморожены,вот тут самое время,чтобы протолкнуть сжиженный газ и штатов,но увы,для них,события сталь происходить по иному сценарию.Россия ничего не проиграла!Крики всё пропало,очередное позор и пр и тд -от нежелания анализировать ситуацию и вникать в проблематику,мягко говоря.
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