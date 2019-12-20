Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

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Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".

Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились 20 декабря в Минске в трехстороннем формате. От "Газпрома" в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

На состоявшихся в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорах стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.