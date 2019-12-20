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Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину

22:22 20.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".

Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились 20 декабря в Минске в трехстороннем формате. От "Газпрома" в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

На состоявшихся в четверг, 19 декабря, в Берлине переговорах стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия предложила "Газпрому" поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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21.12.2019, 03:52
Гость: доцент

Сразу видны происки Госдепа!
21.12.2019, 03:42
Гость: странная штука

Подписано соглашение, которое удовлетворяет все три стороны - Россию, Украину, ЕС. Ну, если бы кого-то не удовлетворяло, то не подписывали бы или, по крайней, мере об этом бы заявляли. Зашибись, хоть какой-то узел развязан. Россияне, как следует из большинства комментов здесь, недовольны. Чем, господа? Что вам не так? Что не умерла украинская ГТС, третья в мире, после американской и российской? Нет, вы серьезно думали, что такой глобальный инфраструктурный объект можно уничтожить за просто так? Мир, человечество в целом заинтересованы в развитии своей инфраструктуры, а не в её уничтожении. Каждый новый построенный в мире морской порт, аэропорт, газопровод, железная дорога и автотрасса - это шаг в развитии всей цивилизации. Вот, так устроен мир. Хотя на региональном уровне каждый новый объект ослабляет экономические позиции уже существующих, выступая конкурентом и отбирая часть их оборота, в целом с его созданием регион становится сильнее. В данном случае - Европа (в географическом, а не политическом смысле), для которой четыре газотранспортных коридора - турецкий, украинский, белорусский и Севпотоки - лучше, чем три любых из них.
Можно с уверенностью сказать, что следующим шагом ЕС будет давление на РФ с целью допустить пропуск по российским трубам среднеазиатского (казахстанского и туркменского ) газа в Европу. А что возразить-то можно?
21.12.2019, 02:56
Гость: из киева

Зачем покупать эрзацы? Сделай хорошо - и продавай натуральное. Не можешь? Тогда не выделывайся, хавай, что дают. И не забудь сказать "спасибо":)
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