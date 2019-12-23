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Allseas отозвала суда со строительства газопровода «Северный поток 2»

07:55 23.12.2019
Строительство газопровода "Северный поток 2"
Скриншот с YouTube
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Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. 

Представители Allseas отказались комментировать, на какой срок отложен проект. Отмечается, что суда компании уже покинули Балтийское море. 

Минфин США в ночь на 21 декабря сообщил о вступлении в силу санкций против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В частности, Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. В связи с этим Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2" приостановила работу.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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23.12.2019, 14:54
Гость: личный опыт

читал...один на Балтике, но не может работать по техническим причинам, второй на Камчатке - еще плыть и плыть оттуда.
23.12.2019, 14:38
Гость: ????

Факты в студию. А иначе ты трепло.
23.12.2019, 14:36
Гость: Так что ли?

Мне помнится была одна страна в мире которая называла себя МОГИЛЬЩИКОМ КАПИТАЛИЗМА. Ты случайно её где нибудь не встречал? А !!! понял встретил ты её. У неё сейчас счастье ей США ставят палки в колёса и в СП-2.
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