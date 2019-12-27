Вопрос дня: как преодолеть бедность в регионах - валить или учиться?

16:56

Жители провинциальных российских городов жалуются на низкие зарплаты, но все ли они сами делают для того, чтобы зарабатывать больше?



© KM.RU

Весьма любопытный материал опубликовал портал «Блокнот Волгограда». Журналисты тщательно «прошерстили» социальные сети своих земляков, чтобы выяснить, на что чаще всего жалуются жители этого города, который слывет одним из самых нищих городов-миллионников.

Как и следовало ожидать, главная претензия волгоградцев - отсутствие денег:

- Работодатели как будто работников ищут и найти не могут. А люди типа лентяи и бездельники. А какую зарплату предлагают эти работодатели? 10-12 тысяч? У меня, например, коммуналка под 10 тысяч в месяц вылезает. Про остальное молчу. Людей называют лентяями за то, что они не понимают смысла работы за копейки, да еще при этом выполняют работу за троих? Всех поставили в положение существования на выживание, все на коленях.

- Уже третий месяц ищу работу. И дело не в завышенной самооценке. А в том, что работодатели не хотят платить. И норовят при этом получить несколько сотрудников в одном. Часто предлагают работать сутки через двое. А платят 15000. Если брать за рабочий день 8 часов, как положено по трудовому законодательству, то человек не десять дней в месяц работает, а каждый день по восемь часов без выходных. И за это всего лишь за 15000!

- С каждым годом жизнь похожа на борьбу! Жаль, вырваться отсюда нет материальной возможности, так бы уже давно бежала куда глаза глядят. Я сама ищу работу вот уже 4 месяца, есть и опыт, и образование, и детей нет, а толку? Работы не предлагают нормальной, зарплаты тоже нет.

На эту публикацию обратили внимание сетевые аналитики.

Решительно взглянул на эту проблему Петр Шкуматов:

«В общем 15 тысяч рублей за труд с условиями, близкими к каторжным. Люди жалуются и работают из рук вон плохо, но ничего не предпринимают, чтобы изменить свою жизнь. Мне, если честно, это совсем непонятно, почему такая ж..а без каких-либо перспектив не стимулирует людей как минимум к переезду туда, где она поменьше, а как максимум к поиску рынков с большей доходностью в расчете на вложенное время и переквалификации под изменившийся спрос?

Например, если бы меня угораздило оказаться в Волгограде, я бы научился хотя бы примитивно программировать (на это нужна неделя для образованного человека и три месяца для новичка), а потом по бросовым ценам 5$/час продавал бы свои услуги на американском рынке.

164 часа в месяц х 5 баксов = 50 тысяч рублей >> 15 тысяч средней зарплаты в Волгограде. И это дно предложений по услугам программистов на американском рынке. Дно. Ниже просто нет цен. Индусы ломят 10 баксов в час при весьма посредственном качестве. Даже банальный PHP, который может освоить школьник за один день, и на котором мной написана и обучена моя первая нейронная сеть (fann), имеет колоссальный спрос на недорогих программистов, а за пять баксов в час, если человек хоть что-то освоил, спрос будет ОГРОМНЫЙ.

Для сравнения: средняя заработная плата программиста в USA: 50 баксов в час. Это именно средняя зарплата среднего программиста. Программист из Волгограда или Камышина за 5 баксов в час без налогов и прочей ерунды будет в конкурентном плане недостижим даже при проигрыше в скиллах. Индусы будут плакать слезами, увидев такое предложение от камышинских программистов.

И я просто молчу про нейронные сети, освоив которые даже на среднем уровне, вы удивитесь: ценник на ваши услуги сразу взлетит до 100$/час и даже выше. Времени на неторопливое полноценное образование по сеткам нужно примерно полгода. Если же форсить, то можно за пару месяцев освоить почти все нужные скиллы.

Почему люди не шевелятся, даже попав в откровеннейшую и глубочайшую ж..у? Не понимаю...»

Павел Пряников ответил на это:

«В России уже который год балаболят, как удержать людей в провинции. Причина же проста – нищенские, прямо африканского уровня зарплаты. Самобытному уму евразийского начальника такое даже в голову не приходит, он считает, что человек должен работать за грамоту, колокольный звон или патриотические картинки в телевизоре («русскому денег не надо»)...

Учиться? По сути верно. Но есть ограничители. Главный – это ограниченное число активных людей. Кто может всё резко в жизни поменять.

Причём скорее всего, такие люди из этих гиблых местечек (а это процентов 80 России) уже уехали или в процессе (ну или уже программируют). В основном же люди – что у нас, что в большинстве стран – это в хорошем смысле обыватели. Консервативные, робкие. Это вообще почти всё поколение старше 45-50-ти.

Дополнительных ограничителей может быть множество. Например, пожилые и больные родители. Я сам через это прошёл с мамой и папой (80 и 85 лет, ныне покойными), при которых несколько лет был вынужден находиться.

Кто-то и вправду любит свою малую Родину, как ни банально это звучит – дачу, степи, перелески, могилы родственников. Кто-то боится начинать что-то новое – а вдруг и старое, пусть и плохое, потеряешь?»

Андрей Спасатель отреагировал коротко и сердито:

«Плоды образовательной системы. Люди просто не научились учиться. Самый скверный из возможных вариантов краха...»

А блогер РедУрал усомнился:

«Там не всё так просто. 1. Возраст. После 40 уже тяжело даются новые знания, например. 2. Не забывай, что у людей с з/п 15000 тупо нет сбережений, и им твои 3 месяца тоже нужно что-то жрать и платить хотя бы коммуналку. 3. Кроме самого программирования, неплохо бы еще знать английский язык. Или программисты в США понимают по-русски?»