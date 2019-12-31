Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

17:08

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой.

Вместе с тем он поручил в ближайшие дни найти альтернативные источники нефти для работы перерабатывающих предприятий, сообщает РБК.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в последние месяцы провели серию переговоров, посвященных вопросам интеграции и поставкам нефти и газа из России. Последний телефонный разговор лидеров состоялся 31 декабря, переговоры велись и накануне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров сообщил, что решить вопросы, касающиеся нефти и газа, Москве и Минску пока так и не удалось.

В продолжение переговоров с Путиным, Лукашенко обсудил с Дмитрием Медведевым и Александром Новаком поставки углеводородов. Как отмечает «Коммерсант», сторонам удалось договориться об организации работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию без контрактов.