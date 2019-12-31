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Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

17:08 31.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой.

Вместе с тем он поручил в ближайшие дни найти альтернативные источники нефти для работы перерабатывающих предприятий, сообщает РБК.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в последние месяцы провели серию переговоров, посвященных вопросам интеграции и поставкам нефти и газа из России. Последний телефонный разговор лидеров состоялся 31 декабря, переговоры велись и накануне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров сообщил, что решить вопросы, касающиеся нефти и газа, Москве и Минску пока так и не удалось.

В продолжение переговоров с Путиным, Лукашенко обсудил с Дмитрием Медведевым и Александром Новаком поставки углеводородов. Как отмечает «Коммерсант», сторонам удалось договориться об организации работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию без контрактов.

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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01.01.2020, 00:35
Гость: шайбу-шайбу!

Лукавому в 2020 будет полный хоккей.Беларусы ему обеспечат интересное место в нем.
31.12.2019, 23:57
Гость: larsemsad

С бандеровцами Россия срочно заключила договор на поставку газа Видать бандеровцы для руководства России важней чем союзник беларусы Приехали
31.12.2019, 23:42
Гость: Питон

Пока в Белоруссии не случиться майдан и переворот как на Украине и Беларусь реально не начнет вступление в ЕС и НАТО послав РФ на три буквы как Украина, кремль никаких скидок давать не будет.
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