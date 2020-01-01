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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

16:06 1.01.2020
Фото: TurkStream
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Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Переговоры между "Булгартрансгаз" и российской компанией "Газпромэкспорт" были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа 2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова", - приводит слова Малинова ТАСС.

Глава "Булгартрансгаза" уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.

Темы: Болгария, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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01.01.2020, 23:18
Гость: Жди

теперь от "братушек" очередных гадостей.
01.01.2020, 21:28
Гость: Александр1

Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А в России газ ПОДОРОЖАЕТ как минимум на 4%...Радостно,радостно встретим Новый Год!
01.01.2020, 20:15
Гость: "Логика" Кремля:

Болгария - НАТО же вроде бы член?
Метаном снабжать на какой её хрен?
Вдруг "ястребы" эти по нам шандарахнут?..
Ах да, были б деньги, - они ведь не пахнут!
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