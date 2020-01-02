Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Наращивание ВВП невозможно без увеличения уровня дохода граждан России, заявил президент Crocus Group Араз Агаларов. По мнению бизнесмена, чтобы увеличить производство, нужно повысить доходы россиян, иначе товары и услуги будет некому продавать.
По его словам, средняя пенсия в России не превышает $200 (около 12 тыс. руб.), у некоторых граждан она даже ниже этой планки. Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — цитирует бизнесмена РБК.
Агаларов добавил, что наблюдает хорошее администрирование со стороны налоговых органов: собираемость налогов растет, а нагрузка на россиян в этой сфере достаточно высокая. Бизнесмен отметил, что если раньше налоговое бремя можно было компенсировать неполной уплатой, то теперь становится невозможным.
«И в следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать. И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», — заключил Агаларов.