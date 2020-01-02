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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

22:00 2.01.2020
Араз Агаларов. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Наращивание ВВП невозможно без увеличения уровня дохода граждан России, заявил  президент Crocus Group Араз Агаларов. По мнению бизнесмена, чтобы увеличить производство, нужно повысить доходы россиян, иначе товары и услуги будет некому продавать.

По его словам, средняя пенсия в России не превышает $200 (около 12 тыс. руб.), у некоторых граждан она даже ниже этой планки. Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие. «Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать», — цитирует бизнесмена РБК.

Агаларов добавил, что наблюдает хорошее администрирование со стороны налоговых органов: собираемость налогов растет, а нагрузка на россиян в этой сфере достаточно высокая. Бизнесмен отметил, что если раньше налоговое бремя можно было компенсировать неполной уплатой, то теперь становится невозможным.

«И в следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать. И чем раньше на это обратят внимание — на то, что налоговую нагрузку надо снижать, — тем лучше будут результаты», — заключил Агаларов.

 

Темы: ВВП России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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03.01.2020, 08:33
Гость: Макар

//иначе товары и услуги будет некому продавать...//
Кто эти товары и услуги производит, у того и пусть голова болит. Что производят в современной росии? Трусы, майки, телогрейку с валенками...макароны, картоху иногда...последних пару лет с урожаями повезло, привалило сахарю, да пшеницы. Танки с пушками, тут никуда не денешься, трубу нужно оборонять, не то отнимут...
Есть несколько высокотехнологичных производств, так ту продукцию в зарубеж гонят...там с потреблением проблем нет. А отечественную фуфайку с валенками росиянец уж как- нибудь купит, наскребет копечку-то...
А другие ТНП, так они все зарубежного производителя...
03.01.2020, 08:18
Гость: demos

Зачем временщикам рост ВВП? Пока он сам по себе рос за счёт высоких цен на нефть, его брали за показатель развития, а сейчас зачем? Всё крутится вокруг продажи сырья, продал, украл, в офшор, а народ и страна тут лишние, потому и обречены на вымирание.
03.01.2020, 06:10
Гость: констатация без адреса

Это как экономика должна быть экономной,а масло масляным.И кому, интересно, свои выводы адресует миллиардер Агаларов?
Уверен,что эта статья прошла через одобрение администрации президента.
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