Сделка с Россией: чем недоволен «Нафтогаз»

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Новый контракт с «Газпромом» — это компромисс, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев

По его мнению, украинская компания «выступила буфером» между российской корпорацией и Украиной, когда в Москве отказались «брать риски неэффективных украинских законов». Контракт был подписал в ночь на 31 декабря — в последний момент.

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Заключенный с «Газпромом» контракт на транзит газа через Украину на грядущие пять лет — компромиссный вариант. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Российская газовая компания отказалась «брать на себя риски неэффективного украинского законодательства», отметил украинский топ-менеджер. На Украине и в Евросоюзе законы, влияющие на рынок природного газа, не совпадают. Из-за этого «Нафтогаз» фактически «выступил буфером» между Москвой и Киевом.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса», — подчеркнул Коболев.

Накануне, 1 января, председатель правления «Нафтогаза» сообщил о полном завершении процедуры отделения оператора газотранспортной системы от структуры нефтегазовой госкомпании. То есть «Нафтогаз» перестал быть бенефициаром ГТС, но стал «крупным клиентом».

«Независимый оператор ГТС < …> начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», — написал Коболев в Facebook. По его словам, эта реформа — самая масштабная в энергетическом секторе Украины с момента обретения ей независимости.

Напомним, в середине ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил на законодательном уровне отделение оператора ГТС от «Нафтогаза». Этот шаг был необходим для удовлетворения требований Третьего энергопакета ЕС и заключения нового транзитного контракта с Россией.

Соглашение между Москвой и Киевом истекало 31 декабря, и судьба его продолжения висела на волоске. После переговоров сторон контракт удалось продлить — документы были подписаны в ночь на вторник.

«Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Пакет документов подписывали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинское министерство юстиции. Российская и украинская газовые компании решили отказаться от взаимных судебных и арбитражных претензий по старым контрактам. «Нафтогаз» будет организовывать транзит и берет все сопутствующие риски на себя. Украинская госкомпания заключает транспортное соглашение с оператором ГТС, бронируя мощности общим объемом 225 млрд кубометров газа до 2024 года.

В наступившем 2020 году через украинские трубы прокачают 65 млрд кубов российского газа, а каждый последующий год — по 40 млрд кубов.

Стороны долго не могли договориться об условиях сделки. Киев хотел соглашение на 10 лет, Москва предлагала продлить старый договор или заключить временный – сроком на 1 год. Кроме того, украинские газовики требовали от «Газпрома» выплатить $2,56 млрд — компенсацию за недопоставленный объем газа по решению Стокгольмского арбитража. В итоге российская компания пошла на это и отдала $2,9 млрд — с учетом пени на момент платежа.

Миллер в свою очередь отметил, что новое соглашение между компаниями предусматривает отказ от новых претензий.

Между тем украинская ГТС уже транспортировала первые кубометры газа в Евросоюз по новому контракту с «Газпромом».

«Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме», — говорится в сообщении оператора. Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон заявил об успешном выполнении нового договора.

Заключение контракта между Россией и Украиной вызвало недовольство среди ряда украинских оппозиционных политиков. Бывший президент Украины Петр Порошенко, например, назвал документ «не победой, а некомпетентностью». Он отметил, что украинской стороне следовало не заключать договор с РФ, а продолжать судебные разбирательства.

«Почему-то Украина отказывается добровольно от суммы исков до $20 млрд», — заключил Порошенко.

Компромиссным контракт между двумя компаниями назвали и в российском правительстве. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что над решением конфликта с украинской стороной работали довольно долго.

«Газовый контракт <...> — это компромисс, который необходимо было найти», — констатировал Медведев.

Премьер отметил, что при заключении контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия продолжит поставку газа через Украину на взаимовыгодных условиях.

«Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — подытожил Медведев.

Автор: Иван Апулеев