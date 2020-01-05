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Работодатели рассказали о намерении повысить зарплаты в 2020 году

15:33 5.01.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%, пишет РГ со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%. Среди компаний с иностранным капиталом и того меньше - 11,5%.

Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 23:42
Гость: метод моментных наблюдений

Какое интригующее звание " Работодатели " Еще смешнее " рассказали о намерении " Спустимся с трибуны где расположились " работодатели "на землю и прочитаем новый ценник на рыбу под названием "Окунь морской". До нового года он стоил мелкий 280 руб, средний 300, крупный 320. Встречался и 340, но не выше. Сегодня прочитал новую цену - 400 рублей. Рост более 17 % это несколько больше широко продекларированной индексации в скромные 6,6%.
05.01.2020, 23:31
Гость: ABCD

Приняли закон о том, что те у кого ЗП меньше 10.тр. не платят НДФЛ, а остальные будут платить уже 16%, естественно задача пр-ва сделать так, что бы те у кого была ЗП 10тр. стали поучать 10тр и один рупь, что бы и они платили НДФЛ 16%. Но пр-во будет при каждом случае напоминать о великом благодеянии- те у кого ЗП 10тр не платят 16%, но фишка будет в том, что 16% будут платить все. Для этого очередная кремлёвская афёра и затевалась. Просто по иудейски лукаво обставлено как всегда.
05.01.2020, 23:16
Гость: Правда

Работодатели хохлы и евреи Они за копейку удавятся
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