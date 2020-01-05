Работодатели рассказали о намерении повысить зарплаты в 2020 году

15:33

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%, пишет РГ со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%. Среди компаний с иностранным капиталом и того меньше - 11,5%.

Пересмотреть зарплаты в январе 2020 года собираются 20% отечественных компаний и 16% иностранных организаций, работающих в нашей стране. Остальные планируют ее повысить в течение первого полугодия.