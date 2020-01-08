Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»

17:35

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.

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Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В мероприятии приняли участие министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Выступая на церемонии открытия газопровода, Владимир Путин назвал это событие важным для всего европейского континента. «Успешная реализация этого проекта наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает осязаемые результаты. Несмотря на попытки помешать расширению сотрудничества между нашими странами, работа идёт своим ходом», — сказал он.