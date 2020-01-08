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Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»

17:35 8.01.2020

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.

Стоп-кадр видео

Проект «Турецкий поток» представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В мероприятии приняли участие  министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Выступая на церемонии открытия газопровода, Владимир Путин назвал это событие важным для всего европейского континента. «Успешная реализация этого проекта наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнёрство дает осязаемые результаты. Несмотря на попытки помешать расширению сотрудничества между нашими странами, работа идёт своим ходом», — сказал он.

Темы: Турция, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 01:51
Гость: Может

он там и останется у друга эрдогана, или асада?
08.01.2020, 22:12
Гость: На ваш век хватит, сеньор.

И вашим внукам хватит. И внукам американцам хвати, дедушки которых разрывают пласты, и катарским внучатам и австралийским.
08.01.2020, 22:10
Гость: На фоне происходящего

Убийство иранского генерала, обстрел американских баз, падение самолёта под Тегераном,истерика по поводу возможности военных действий, вывод американских союзников из Ирака на всякий случай...
А тут вдруг пример пуска нефтепровода, пример мирного и делового подхода к созидательному процессу. Вот так.
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