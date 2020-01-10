Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

20:14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении".

В соответствии с ним, "в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", сообщает издание БЕЛТА.

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.