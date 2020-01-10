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Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории

20:14 10.01.2020
Фото с сайта belta.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении".

В соответствии с ним, "в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", сообщает издание БЕЛТА.

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 22:56
Гость: НЕ

Так бывает, когда хочется чтобы и сябры даром жизни отдавали, как российские холопы за воров и жуликов, укравших и присвоивших всё народное достояние и даже нефть с газом.
10.01.2020, 22:54
Гость: Анекдот

У выигравшего миллион спрашивают как он распорядится деньгами?
— Раздам долги!
— А остальные?
— Подождут!
10.01.2020, 22:52
Гость: Чем дальше в лес,

тем толще партизаны.
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