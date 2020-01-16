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ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на 100 млрд рублей

20:14 16.01.2020
Аркадий Ротенберг. Фото с сайта kremlin.ru
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«Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в июне 2019 года договорились о создании совместного предприятия (СП) в области инфраструктурного строительства. 

На первом этапе создания СП, которое будет происходить на базе группы «Нацпроектстрой», госкорпорация предоставит компании «ТФК-Финанс», через которую «Стройпроектхолдинг» Ротенберга владеет 94,2% «Мостотреста», бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга и войдет в капитал «Нацпроектстроя», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами ВЭБа.

Этот кредит позволит компании Ротенберга рассчитаться по долгам. Размер долга источник издания не назвал.

ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» в ходе Петербургского экономического форума 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития бизнеса в сфере инфраструктурного строительства. Этот меморандум направлен на реализацию национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Путина. Для этого и была создана группа «Нацпроектстрой».

 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 01:13
Гость: шикарная

грядка для товарищей по татами !
17.01.2020, 00:50
Гость: Россия,

слышишь страшный зуд, три ротенберга по тебе ползут.
17.01.2020, 00:21
Гость: Не украдут

Потому что именно они настоящие русские патриоты
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