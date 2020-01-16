ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на 100 млрд рублей

20:14

«Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ в июне 2019 года договорились о создании совместного предприятия (СП) в области инфраструктурного строительства.

На первом этапе создания СП, которое будет происходить на базе группы «Нацпроектстрой», госкорпорация предоставит компании «ТФК-Финанс», через которую «Стройпроектхолдинг» Ротенберга владеет 94,2% «Мостотреста», бридж-кредит в сумме 29,8 млрд руб. на 12 месяцев под залог этой доли и под поручительство холдинга Ротенберга и войдет в капитал «Нацпроектстроя», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами ВЭБа.

Этот кредит позволит компании Ротенберга рассчитаться по долгам. Размер долга источник издания не назвал.

ВЭБ и «Стройпроектхолдинг» в ходе Петербургского экономического форума 7 июня подписали меморандум о взаимопонимании в целях развития бизнеса в сфере инфраструктурного строительства. Этот меморандум направлен на реализацию национальных проектов в рамках майских указов президента Владимира Путина. Для этого и была создана группа «Нацпроектстрой».