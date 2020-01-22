Сотрудничество с транспортной компанией. На что обратить внимание?

19:38

Какую компанию-подрядчика выбрать – опции, которые могут заинтересовать клиентов

Если вы задумываетесь про организацию бизнеса, который связан с международной торговлей или поставками или у вас уже есть компания, которая импортирует продукцию, важно осознавать риски, связанные именно с перевозками грузов. Обычно все берет на себя определенная транспортная компания, которая отвечает за таможенное сопровождение, логистику и так далее. Если подрядчик выбран неправильно, проблемы могут возникнуть очень быстро.

Какие сложности и риски существуют, если неверно выбрать исполнителя по перевозкам грузов?

Давайте пройдемся по ключевым:

- Срывы сроков поставок. Здесь многое зависит от знания иностранного законодательства, а также ситуации на таможнях тех стран, откуда или куда везутся товары.

- Недостаточно компетенций. Например, если в компании работают плохо обученные сотрудники.

- Подрядчик не понимает схему работы с таможней определенной страны.

- Неумение сотрудников и менеджеров по логистике выбрать оптимальный маршрут и тип доставки груза и так далее.

На рынке сегодня довольно много компетентных компаний с достаточным опытом вроде [b ]ZAMMLER[/b] и некоторых других, а потому нет смысла перепоручать задачи по логистике тем, кто в этом мало что понимает. Обучение тонкостям доставки не должно происходить за счет клиента, - вот почему стоит выбирать предприятия с опытом в этой сфере.

Какую компанию-подрядчика выбрать – опции, которые могут заинтересовать клиентов.

Вам, как заказчикам, могут быть интересны следующие варианты сотрудничества с компанией, которая занимается логистикой:

1. Использование складов. На сегодняшний день мало у кого есть возможность за свой счет построить склад, который бы соответствовал всем требованиям и нормам по пожарной безопасности, видеонаблюдению, системам хранения товаров и прочим характеристикам. Поэтому эту функцию лучше всего отдавать на аутсорсинг.

2. Доставка морем. На сегодняшний день – это самый дешевый вид доставки. Задача подрядчика – выстроить оптимальный и самый быстрый способ доставки морем.

3. Перевозка грузов воздушными путями. Используется для скоропортящихся товаров, когда на счету каждый день. Также это экспресс-доставка продукции. Для некоторых видов бизнеса это очень интересная опция.

Также всегда рассматривайте варианты сотрудничества по доставке автомобильным транспортом, кросс-докингу, фулфилменту, таможенным и брокерским услугам, представительству интересов в Китае. Если вы не ошибетесь с выбором подрядчика, то сможете вести свой бизнес без рисков.