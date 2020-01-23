СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

09:45

Реализация целей, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует изменения конструкции казны, пишет газета "Известия" со ссылкой на свой источник, близкий к правительству.

Как ранее объявил премьер-министр России Михаил Мишустин, для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года. В связи с этим он поручил Минфину и Минтруду до 11 февраля подготовить соответствующие поправки в бюджет.

Отмечается, что 450 миллиардов рублей потребуются уже в этом году. Эти расходы предполагают покрыть свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, а также деньгами Резервного фонда правительства.

Как рассказал собеседник издания, на оставшиеся четыре года два триллиона рублей в бюджете есть, и столько же не хватает. Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год – почти 4,1 триллиона рублей.

Другими способами найти нужную сумму называют ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ. В Минфине сообщили, что в основном дополнительные траты будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета. При этом изменения в механизме бюджетного правила не потребуются.

Как уточнили в ведомстве, ссылаясь на министра Антона Силуанова, планируется использование Резервного фонда, более тщательный анализ остатков, улучшение администрирования доходов, а также борьба с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов.