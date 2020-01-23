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Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

13:49 23.01.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании", — цитирует Грефа РИА Новости.

При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной.

Контрольный пакет акций Сбербанка — 52,32 процента обыкновенных (то есть голосующих) акций - принадлежит Центробанку, а его доля в уставном капитале составляет 50 процентов плюс одна акция. Причем уменьшить эту долю можно только на основании федерального закона.

В последнее время правительство обсуждает вариант передачи контрольного пакета государству. Это необходимо, чтобы избежать конфликта интересов, так как по отношению к Сбербанку ЦБ выступает одновременно как регулятор и как акционер.

Рассматривается также возможность того, что Банк России не передаст, а продаст свой пакет.
 

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 21:32
Гость: IgS

Это все ерунда. Эти бобики думают что им все должны и они контролируют мир. Только мир клал на них и их долговые расписки. Их своры уже нет. Как мой друг Игорь Васильевич говаривал в 70-х: “засим откланиваюсь, всем кому должен всем прощаю”.
23.01.2020, 20:22
Гость: ₽

Бывший коллега работает в Сбере, треть деятельности составляет собственно работа, остальные две трети, пирамидальные отписки, регламентная муть. Уходит с работы в 22-00.
Эффективный управленец б....
23.01.2020, 19:35
Гость: Да ты, шо!

Грефануло?
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