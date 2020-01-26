Белоруссия получила первую партию нефти из Норвегии

14:04

Первая партия нефти из Норвегии поступила в Белоруссию утром 26 января.

Из Клайпедского порта по железной дороге на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс.тонн для переработки в ОАО "Нафтан", сообщает БЕЛТА. Полностью вся партия норвежской нефти (86 тыс. тонн), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель.

"Расстояние от норвежского берега, где проходила погрузка в танкер, до нашего предприятия, а это 2,3 тыс. км, нефть преодолела менее чем за 7 суток. Первый состав из порта Клайпеды достиг станции "Новополоцк" в течение суток. Сейчас начинаются определенные технологические операции по сливу нефти, подготовке для переработки и непосредственно после этого мы начнем ее перерабатывать. Остальная часть танкерной партии будет доставляться ритмично по одному-двум составам в сутки", - сообщил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год, напоминает ТАСС. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.