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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

23:17 3.02.2020
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров, сообщает РИА Новости.

По информации главы "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, в январе "Газпром" прокачал через территорию страны 2,55 миллиарда кубометров голубого топлива.

Несмотря на то что российский концерн снизил транзит через Украину в январе, по условиям нового контракта компания оплатила поставки из расчета 5,518 миллиарда кубометров, утверждает Макогон.

"Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
 

Темы: Россия, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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04.02.2020, 09:10
Гость: Палыч

Уже!Всякие Миллеры и пр.друзья Гаранта Америкнской Конституции не пострадают!Ну,подумаешь,увеличится цена на газ в Рф!зато понизится в Германии или в Греции.
04.02.2020, 08:58
Гость: монтёр Мечников

Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья. Но деньги вперёд!
04.02.2020, 08:57
Гость: Николай

Жадность и тупость менеджеров Газпрома не имеет предела.. это что за контракты такие где надо платить за воздух? Поставок нет а деньги из казны хохлам переводят да ещё и откаты с них пилят... .... зажравшиеся. Собрать всех и в Магадан греться на своём газу)
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